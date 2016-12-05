Этический кодекс для чиновника

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа «Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости». В нем изложены задачи центров занятости населения (ЦЗН), критерии их оснащения и нравственные нормы, которых должны придерживаться сотрудники. Эксперты полагают, что документ станет этическим кодексом для служащих и защитит безработных от хамства, но на эффективность работы ЦЗН особенно не повлияет.



В 2012 году ЦЗН были переданы из федерального на региональный уровень управления, и с тех пор каждый регион сам организует их работу. Однако, как рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко, в условиях кризиса нужна максимальная координация всех ЦЗН страны, чтобы поддержать трудовую мобильность населения. И этого можно добиться благодаря единым требованиям к работе органов служб занятости.

Но несмотря на очевидную пользу приказа Минтруда, Сергей Рыбальченко отметил, что документ нуждается в основательной доработке. В правилах, например, даже не упоминается о том, как ЦЗН будут помогать людям, заинтересованным в дистанционной занятости (работа через интернет). Также в документе нет информации о дополнительных мерах по трудоустройству женщин, воспитывающих детей до трех лет, и о содействии в поиске работы людям старшего поколения.

— Я намерен инициировать рассмотрение проекта приказа общественным советом и внести в него поправки. Уверен, что в единых правилах работы органов службы занятости должен также учитываться опыт регионов. Например, в Ульяновской области центры занятости переформатированы в центры человеческого капитала и занимаются не только безработными, но и людьми, которые заинтересованы в дополнительном заработке, — сказал Сергей Рыбальченко.

Проектом приказа также закреплены и обязательные этические принципы сотрудника ЦЗН. В частности, в документе говорится, что работники должны проявлять толерантность к клиентам вне зависимости от их национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии. А также — сотрудничать с клиентом на равных, стремиться вникнуть в суть его вопроса, уметь выслушать и понять.

— Выполнение этических норм работниками центров занятости подпадает под текущий контроль директора учреждений, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Соколов полагает, что моральные требования к деятельности работников центров занятости — это альтернатива этическому кодексу госслужащих.

— В ряде стран мира пренебрежительное отношение чиновников к гражданам карается уголовным наказанием. Но у нас хамам всё сходит с рук. Мало того, Россия — единственная страна в Европе, где нет этического кодекса госслужащих. В такой ситуации внутриведомственные, корпоративные правила очень нужны, — считает Владимир Соколов. — В РАНХиГС был разработан проект закона об этике госслужащих, но Госдума отклонила его четыре раза.



Владимир Соколов отметил, что если граждане сталкиваются с грубостью и пренебрежением со стороны служащих, это формирует у них отторжение всей государственной власти.

— В результате опроса, который РАНХиГС проводила в 2015 году, выяснилось, что россияне, говоря о недовольстве чиновниками, на первое место ставят бюрократизм, хамство и равнодушие. А такая важная, казалось бы, проблема, как коррупция, занимает только четвертое место, — сказал Владимир Соколов.

В рамках мониторинга общественного доверия РАНХиГС за 2016 год были проведены социологические исследования, которые показали, что больше всего население доверяет президенту (85,5% респондентов), а меньше всего — органам государственной власти и местного самоуправления (3,95%). Наибольшую неудовлетворенность у населения в плане работы служащих вызывают жилищно-коммунальная сфера и система здравоохранения. Сфера труда и занятости в этом антирейтинге занимает 5-е место из 11.