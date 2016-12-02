Топ-менеджер «Роскосмоса» погорел на вертолетах

Басманный суд 1 декабря постановил взять под стражу Владимира Евдокимова, исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» по обеспечению качества и надежности. Евдокимова обвиняют в мошенничестве с имуществом РСК «МиГ». Аресту предшествовали обыски, проведенные по месту проживания Евдокимова с Валентиной Ракитиной — советником гендиректора «Роскосмоса» по организации страхования.

Владимир Евдокимов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Вменяемые топ-менеджеру «Роскосмоса» преступные эпизоды относятся к тому периоду, когда Евдокимов не имел отношения к космической деятельности, а работал в авиации (Евдокимов назначен исполнительным директором «Роскосмоса» в 2014 году).

«В ходе расследования уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере имущества ОАО «МиГ-Рост» выявлено совершение другого тяжкого преступления против собственности Российской Федерации, — говорится в заявлении Следственного комитета. — В связи с этим возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Акима Носкова, бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексея Андреева, бывшего заместителя директора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Владимира Евдокимова, бывшего директора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина и Алексея Озерова».

В СК отметили, что «фигуранты уголовного дела в 2007 – 2009 годах через ряд коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей.

Источник в ОАК пояснил, что в деле Евдокимова фигурирует эпизод хищения технологической оснастки вертолетов Ка-60/62, являвшейся собственностью РСК «МиГ».

— В 2008 году подконтрольное группе подозреваемых ЗАО «Научно-технический центр» (НТЦ) заключило с «МиГ» договор о приобретении оснастки для вертолетов стоимостью порядка 200 млн рублей по заниженной во много раз цене, — рассказывает источник в ОАК. — Глава «МиГ» Анатолий Белов был при этом введен в заблуждение относительно стоимости оборудования — его попросту обманули. Затем через цепочку организаций совладельцы НТЦ перепродали купленное у «МиГа» оборудование Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» уже по рыночной цене. Ущерб по данному эпизоду составил более 190 млн рублей.

В пресс-службе ОАК информацию прокомментировали кратко.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Александр Казаков

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— У правоохранительных органов к ОАК претензий нет. Корпорация сотрудничает с органами правопорядка и предоставляет всю необходимую информацию по бывшему сотруднику, — заявили «Известиям» в пресс-службе ОАК.

Часть 4 ст. 159 УК РФ — самая «популярная» среди топ-менеджеров предприятий ракетно-космической промышленности. Именно по ней обвинялись бывшие топ-менеджеры Российских космических систем, по ней же обвиняются бывшие руководители Центра имени Хруничева, те же деяния инкриминируются бывшим руководителям НПО имени Лавочкина и ЦНИИМаша. Но это первый случай, когда производится арест столь высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса». До этого высшим по должности обвиняемым был директор предприятия (например, сейчас под следствием находятся бывшие главы «РКК Энергия» и Центра имени Хруничева).

Примечательно, что супруга Владимира Евдокимова также работает в «Роскосмосе», являясь советником гендиректора корпорации по вопросам страхования. Валентина Ракитина определяет страховую политику госкорпорации. По словам собеседника в «Роскосмосе», именно Евдокимов составил Ракитиной протекцию в прошлом году, когда она была привлечена для работы в госкорпорации.

