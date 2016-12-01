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Жителям Брянска предлагают дорогую посуду «от Макаревича»

В полиции и Роспотребнадзоре уже зарегистрировано более 30 жалоб от пострадавших

В полиции Брянска предупреждают о том, что в городе орудует банда мошенников. Они приглашают жителей города, в основном пожилого возраста, принять участие в кулинарных мастер-классах.

Во время уроков преподаватели предлагают ученикам приобрести посуду, которую якобы рекомендует Андрей Макаревич, в прошлом ведущий кулинарной программы «Смак».

Итогом встречи, как сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU, становится предложение приобрести такой набор посуды за 150 тыс. рублей, но с огромной скидкой. В случае отсутствия денег потенциальному покупателю предлагается дорогой кредит.

Как отмечает агентство, за последние пять месяцев в полицию и Росприроднадзор уже обратились более 30 пострадавших. В полиции говорят, что не могут завести дело против торговцев посудой, поскольку нет состава преступления. Росприроднадзор помогает потерпевшим в составлении жалоб в суд и прокуратуру.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Жителям Брянска предлагают дорогую посуду «от Макаревича»

В полиции и Роспотребнадзоре уже зарегистрировано более 30 жалоб от пострадавших

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