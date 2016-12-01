Жителям Брянска предлагают дорогую посуду «от Макаревича»

В полиции Брянска предупреждают о том, что в городе орудует банда мошенников. Они приглашают жителей города, в основном пожилого возраста, принять участие в кулинарных мастер-классах.



Во время уроков преподаватели предлагают ученикам приобрести посуду, которую якобы рекомендует Андрей Макаревич, в прошлом ведущий кулинарной программы «Смак».



Итогом встречи, как сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU, становится предложение приобрести такой набор посуды за 150 тыс. рублей, но с огромной скидкой. В случае отсутствия денег потенциальному покупателю предлагается дорогой кредит.

Как отмечает агентство, за последние пять месяцев в полицию и Росприроднадзор уже обратились более 30 пострадавших. В полиции говорят, что не могут завести дело против торговцев посудой, поскольку нет состава преступления. Росприроднадзор помогает потерпевшим в составлении жалоб в суд и прокуратуру.