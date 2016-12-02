СМИ: Трамп назначит отставного генерала Мэттиса главой Пентагона

Генерал в отставке Джеймс Мэттис будет выдвинут избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост министра обороны, сообщили газета Washington Post и телеканал CNN.

Кандидатура, выдвинутая Трампом, фактически может считаться завершенным назначением. Формально она должны быть утверждена Сенатом Конгресса США. Однако и Сенат, и Палата представителей после выборов находятся под контролем республиканцев, передает ТАСС.

При этом Конгресс оказался перед необходимостью принимать отдельный законопроект для того, чтобы Мэттис мог стать министром обороны.

Согласно американскому законодательству, Пентагон не могут возглавлять лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Мэттис лишь в 2013 году оставил пост главы Центрального командования Вооруженных сил США.

Мэттис служил в Корпусе морской пехоты США, сейчас ему 66 лет. Отставной генерал известен под прозвищами «Воин-монах» и «Бешеный пес», а также тем, что во время службы не расставался с сочинениями Марка Аврелия — римского философа и полководца, томик которых всегда находился на его прикроватной тумбочке.

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