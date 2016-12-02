Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: Трамп назначит отставного генерала Мэттиса главой Пентагона

При этом в переходной команде Дональда Трампа рассказали, что это решение не является окончательным

Генерал в отставке Джеймс Мэттис будет выдвинут избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост министра обороны, сообщили газета Washington Post и телеканал CNN.

Кандидатура, выдвинутая Трампом, фактически может считаться завершенным назначением. Формально она должны быть утверждена Сенатом Конгресса США. Однако и Сенат, и Палата представителей после выборов находятся под контролем республиканцев, передает ТАСС.

При этом Конгресс оказался перед необходимостью принимать отдельный законопроект для того, чтобы Мэттис мог стать министром обороны.

Согласно американскому законодательству, Пентагон не могут возглавлять лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Мэттис лишь в 2013 году оставил пост главы Центрального командования Вооруженных сил США.

Мэттис служил в Корпусе морской пехоты США, сейчас ему 66 лет. Отставной генерал известен под прозвищами «Воин-монах» и «Бешеный пес», а также тем, что во время службы не расставался с сочинениями Марка Аврелия — римского философа и полководца, томик которых всегда находился на его прикроватной тумбочке.

Читайте также:

Трамп счел Маттиса подходящей кандидатурой на пост главы Пентагона

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СМИ: Трамп назначит отставного генерала Мэттиса главой Пентагона

При этом в переходной команде Дональда Трампа рассказали, что это решение не является окончательным

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке