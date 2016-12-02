Два десантных корабля США вошли в Средиземное море

Командование американских ВМС сообщило, что они будут поддерживать миссию морской безопасности
В Средиземное море вошли два военных корабля ВМС США — универсальный десантный корабль Wasp и десантный транспорт-док Whidbey Island, на их борту находятся порядка 4 тыс. военных, а также вертолеты и конвертопланы Osprey.
Как отмечает командование ВМС США, корабли имеют задачу по поддержке миссии морской безопасности. О конкретных задачах кораблей не сообщается, передает РИА «Новости».
Как заявил командующий кораблем Wasp капитан второго ранга Байрон Огден, оба корабля проведут в Средиземном море около трех месяцев.
Wasp, флагман флотилии, имеет 257 метров в длину и несет полный спектр военно-морских вертолетов, включая конвертопланы.
#USSWasp ARG Departs @US5thFleet, enters #Mediterranean - https://t.co/xz9Tol6w7n pic.twitter.com/Sp3ex85ui5— U.S. Navy (@USNavy) 1 декабря 2016 г.