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Два десантных корабля США вошли в Средиземное море

Командование американских ВМС сообщило, что они будут поддерживать миссию морской безопасности

В Средиземное море вошли два военных корабля ВМС США — универсальный десантный корабль Wasp и десантный транспорт-док Whidbey Island, на их борту находятся порядка 4 тыс. военных, а также вертолеты и конвертопланы Osprey.

Как отмечает командование ВМС США, корабли имеют задачу по поддержке миссии морской безопасности. О конкретных задачах кораблей не сообщается, передает РИА «Новости».

Как заявил командующий кораблем Wasp капитан второго ранга Байрон Огден, оба корабля проведут в Средиземном море около трех месяцев.

Wasp, флагман флотилии, имеет 257 метров в длину и несет полный спектр военно-морских вертолетов, включая конвертопланы.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Два десантных корабля США вошли в Средиземное море

Командование американских ВМС сообщило, что они будут поддерживать миссию морской безопасности

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