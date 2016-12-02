Порт Амстердама закрыл выход в море судну «Николай Касаткин»

Российское судно «Николай Касаткин» не смогло покинуть порт Амстердама из-за решения портовой инспекции, которая установила на его борту случаи нарушения условий труда и мер безопасности, сообщил руководитель калининградского отделения профсоюза моряков Вадим Мамонтов.

Он отметил, что речь идет о долге по зарплатам перед экипажем судна за четыре месяца в $90 тыс. Кроме этого, были обнаружены неправильно составленные трудовые контракты, недействительные медицинские свидетельства. Инспекция установила также несоблюдение требований техники безопасности, передает ТАСС.

В данный момент экипаж судна начинает испытывать трудности с продуктами, о чем уже уведомлен судовладелец — ООО «Парус» из Южно-Сахалинска. Кроме этого, Международная федерация транспортников (МФТ) получила ответ, что компания задержала зарплату только на один месяц по объективным причинам и считает претензии экипажа необоснованными.

«Экипаж объявил забастовку и отказался идти на выгрузку, пока не выплатят положенное. В адрес инспекции МФТ в Роттердаме направлены требования, касающиеся невыплаты задолженности по зарплате, от ранее списавшихся (с судна) рыбаков Владивостока и Калининграда, Ростова и Петрозаводска», — заявил он.