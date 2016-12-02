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Парламент Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

За ратификацию проголосовали 210 депутатов, семь выступили против и шесть воздержались

Закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» принят меджлисом страны.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», за принятие документа проголосовали 210 парламентариев, семь высказались против и шесть воздержались.

В ближайшее время закон о ратификации должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего документ вступит в силу.

Напомним, Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение, предполагающее строительство двух ниток газопровода — одну для поставок на турецкий рынок, другую для поставок в ЕС — по дну Черного моря в обход Украины. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд кубометров газа. Обе нитки планируется построить до декабря 2019 года.

Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Парламент Турции утвердил соглашение с РФ по «Турецкому потоку»

За ратификацию проголосовали 210 депутатов, семь выступили против и шесть воздержались

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