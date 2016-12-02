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Госдума увеличила финансирование политических партий

Соответствующий законопроект принят нижней палатой сразу в первом и окончательном чтениях

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении финансирования политических партий, внесенный в середине ноября представителями всех думских фракций. Проект получил положительный отзыв правительства и сразу был принят в первом и окончательном чтениях.

Проект касается партий, набравших во время выборов более 3% голосов. В этом случае по закону они получают право на государственное финансирование. По итогам прошедших в сентябре этого года выборов в Госдуму нововведение коснется только парламентских партий (кроме них никто из участников избирательной кампании не преодолел трехпроцентный барьер). Их финансирование увеличится со 110 до 152 рублей за один полученный голос избирателя.

Как ранее поясняли авторы инициативы, законопроект сохраняет размер выделяемых средств на текущем уровне (около 7 млрд рублей в 2017 году). 

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Госдума увеличила финансирование политических партий

Соответствующий законопроект принят нижней палатой сразу в первом и окончательном чтениях

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