Госдума увеличила финансирование политических партий

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении финансирования политических партий, внесенный в середине ноября представителями всех думских фракций. Проект получил положительный отзыв правительства и сразу был принят в первом и окончательном чтениях.

Проект касается партий, набравших во время выборов более 3% голосов. В этом случае по закону они получают право на государственное финансирование. По итогам прошедших в сентябре этого года выборов в Госдуму нововведение коснется только парламентских партий (кроме них никто из участников избирательной кампании не преодолел трехпроцентный барьер). Их финансирование увеличится со 110 до 152 рублей за один полученный голос избирателя.



Как ранее поясняли авторы инициативы, законопроект сохраняет размер выделяемых средств на текущем уровне (около 7 млрд рублей в 2017 году).

