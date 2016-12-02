Тарасенко оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Хет-трик нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко принес победу его команде во встречи с «Тампой-Бэй Лайтнинг».



Как пишет «Спорт-Экспресс», встреча, прошедшая 1 декабря в Сент-Луисе, завершилась со счетом 5:4. Хет-трик Тарасенко стал четверым в его карьере за «блюзменов».



Помимо трех шайб бывший форвард питерского СКА отдал результативную передачу и был признан первой звездой дня в НХЛ. Всего в активе хоккеиста в текущем сезоне 27 очков — 13 шайб и 14 передач.

В составе «Тампы» шайбу и голевой пас записал на свой счет Никита Кучеров. Ворота проигравшей команды с первых минут защищал Андрей Василевский, которого заменили в начале второго периода после четырех пропущенных шайб.



Напомним, Форвард клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко украсил обложку игры NHL17 от компании EA Sports.



В предыдущем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 74 очка (40 шайб + 34 передачи) в регулярном чемпионате и 15 (9+6) — в плей-офф, проведя в целом 100 матчей.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

