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Тарасенко оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Встреча завершилась победой «Сэнт-Луиса» над «Тампой» — 5:4

Хет-трик нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко принес победу его команде во встречи с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Как пишет «Спорт-Экспресс», встреча, прошедшая 1 декабря в Сент-Луисе, завершилась со счетом 5:4. Хет-трик Тарасенко стал четверым в его карьере за «блюзменов».

Помимо трех шайб бывший форвард питерского СКА отдал результативную передачу и был признан первой звездой дня в НХЛ. Всего в активе хоккеиста в текущем сезоне 27 очков — 13 шайб и 14 передач.

В составе «Тампы» шайбу и голевой пас записал на свой счет Никита Кучеров. Ворота проигравшей команды с первых минут защищал Андрей Василевский, которого заменили в начале второго периода после четырех пропущенных шайб.

Напомним, Форвард клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко украсил обложку игры NHL17 от компании EA Sports. 

В предыдущем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 74 очка (40 шайб + 34 передачи) в регулярном чемпионате и 15 (9+6) — в плей-офф, проведя в целом 100 матчей.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Тарасенко оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Встреча завершилась победой «Сэнт-Луиса» над «Тампой» — 5:4

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