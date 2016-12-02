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Донской: аукцион на Сухой Лог состоится 26 января

Как сообщил глава Минприроды РФ «Известиям», все «условия уже определены и проработаны, со всеми согласованы»

2 декабря Роснедра объявят аукцион на Сухой Лог, сообщил «Известиям» глава Минприроды России Сергей Донской.

«Вся документация, все условия определены и проработаны, со всеми согласованы. Аукцион будет объявлен сегодня, и проведение его запланировано на конец января следующего года, 26 января», — отметил Донской.

Ранее сегодня стало известно о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона по золоторудному месторождению Сухой Лог в 2017 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Провести в 2017 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Сухой Лог, расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра в порядке согласно приложению», — говорится в документе.

Отмечается, что площадь участка — 7,94 кв. км. Платеж для этого участка недр составляет 8,6 млрд рублей.

О месторождении

Месторождение Сухой Лог открыто еще в 1961 году. Его запасы составляют около 2 тыс. т золота и 1,5 тыс. т серебра, или около 28% от общих запасов золота страны. Планируется, что на базе Сухого Лога будет создано крупное производство по добыче до 90 т золота и 25 т серебра в год. Капитальные затраты оцениваются в 100 млрд рублей.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Донской: аукцион на Сухой Лог состоится 26 января

Как сообщил глава Минприроды РФ «Известиям», все «условия уже определены и проработаны, со всеми согласованы»

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