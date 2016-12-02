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СК проверяет факт падения снега на детей и воспитателя в Новокузнецке

Двух дошкольников и женщину госпитализировали

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту падения снега с крыши дома на воспитанников детского сада и их воспитателя в Новокузнецке, в результате чего пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в пятницу около 10.30 (6.30 мск). Снежный ком рухнул с крыши дома, на первом этаже которого находится детский сад, и, пробив козырек подъезда, упал на дошкольников и их воспитательницу, когда они возвращались с прогулки, сообщает сайт «Комсомольской правды». 

«Детей и воспитателя госпитализировали. По предварительным данным, серьезных травм они не получили, а только ушибы, но позже врачи поставят более точный диагноз», — цитирует «РИА Новости» сообщение областного СУСК.

Следствие устанавливает управляющую компанию, обслуживающую дом, где произошел инцидент, рассказали в ведомстве.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СК проверяет факт падения снега на детей и воспитателя в Новокузнецке

Двух дошкольников и женщину госпитализировали

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