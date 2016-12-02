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Европол назвал смертельную угрозу для Европы

В полиции заявили, что ИГ, теряющее позиции на Ближнем Востоке, меняет вектор, переключаясь на ЕС

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), теряет позиции на Ближнем Востоке, однако в Европе продолжает оставаться серьезной угрозой для населения.

Об этом сообщается в докладе Европейского полицейского агентства (Европол). По его данным, ИГ считает теракты в Бельгии и Франции в 2015 и 2016 были «успешными», передает «Федеральное агентство новостей». Таким образом, существуют риски совершения и других крупных терактов в Европе.

В документе также сообщается, что вопрос террористических атак актуален для всех стран, участвующих в борьбе с террористами ИГ в рамках коалиции, сформированной США.

Эксперты также полагают, что теракты могут быть подготовлены таким образом, чтобы скомпрометировать сирийских беженцев, заставив, таким образом, страны ЕС поменять политику в их отношении.

Европол также полагает, что ослабление ИГ на Ближнем Востоке вынудит исламистов вернуться на родину.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Европол назвал смертельную угрозу для Европы

В полиции заявили, что ИГ, теряющее позиции на Ближнем Востоке, меняет вектор, переключаясь на ЕС

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