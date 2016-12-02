Здание Центра промышленности Болгарии загорелось в Москве

Более 60 человек были эвакуированы из горящего здания Центра промышленности Болгарии, которое расположено на улице Красного Маяка в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Пожар произошел в трехэтажном офисном здании представительства Болгарии по адресу: улица Красного Маяка, 24. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые из-за дыма эвакуируют людей и приступили к ликвидации пожара», — приводит его слова агентство ТАСС.

Уточняется, что было эвакуировано 60 человек.

К настоящему моменту известно, что пожар в представительстве Болгарии был ликвидирован в 10.52. Об этом сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительной информации, пожар произошел в одном из помещений на втором этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.