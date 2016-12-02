ЦБ готов к пресечению кибератак на банки

Центробанку известно о готовящихся кибератаках на финансовую систему России. В связи с данной угрозой им ведется тесная работа с силовыми структурами по их пресечению.

Ранее ФСБ стало известно о подготовке масштабных кибератак на ряд крупнейших российских банков иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, сообщает RNS.

В настоящее время спецслужбы проводят оперативные мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности.