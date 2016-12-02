МИД Ирана уличил США в нарушении ядерной сделки

Внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что продление властями США санкций в отношении Тегерана является нарушением соглашения по иранской ядерной программе.



Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя главы МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Мы сообщим об этом комитету Ирана, назначенному следить за осуществлением сделки», — отметил он.

Напомним, 1 декабря сенат США единогласно одобрил продление ограничительных мер против Ирана еще на 10 лет. Представители конгресса США заявили, что продление санкций не нарушает условий ядерного соглашения.



В 2002 году США совместно с ЕС и Совбезом ООН ввели жесткие экономические санкции против Ирана, обвинив страну в разработках ядерного оружия под прикрытием мирной ядерной программы.

Соглашение по ядерной программе было достигнуто в 14 июля 2015 года в Вене в обмен на значительное снижение ядерного потенциала Ирана.

