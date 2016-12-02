Двое мужчин забросали полицейских горючей смесью в Великих Луках

Двое мужчин забаррикадировались в квартире и, надев противогазы, с балкона забросали бутылками с горючей смесью полицейских и сотрудников экстренных служб в городе Великие Луки Псковской области. Один из нападавших погиб. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Псковской области Антон Доброхотов.

Накануне вечером в экстренные службы города поступило сообщение о неприятном запахе, идущем из одной из квартир многоэтажного дома.

«Когда на место приехали полицейские и сотрудники МЧС, из квартиры полетели бутылки с горючей жидкостью и другие предметы. В дальнейшем произошло возгорание в самой квартире», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Уточняется, что сотрудники экстренных служб отключили подачу газа и электричества. После этого они проникли в жилище, где были обнаружены двое мужчин. Одного из них спасти не удалось. Причина смерти в настоящий момент устанавливается.

«Обнаружены они были в противогазах — то есть они основательно подготовились», — отметил Доброхотов.

По предварительной информации мужчины являлись братьями и проживали с матерью. По словам соседей, жильцы долгое время практически не выходили из дома, передает телеканал «360».

Квартира была завалена мусором. В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов.

14 ноября двое подростков, забаррикадировавшись в частном доме в поселке Струги Красные Псковской области, открыли огонь по приехавшим полицейским. Когда сотрудники спецподразделений применили свето-шумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями.