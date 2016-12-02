Двух подростков подозревают в убийстве таксиста в Хабаровске

В Хабаровске двух несовершеннолетних подростков подозревают в убийстве местного таксиста. Следователи проводят расследование, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 1 декабря. Двое 17-летних подростков вызвали такси через диспетчерскую службу, чтобы убить случайного таксиста и завладеть его машиной. К ним приехал 29-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla. Подростки попросили водителя отвести их на пустырь, после чего молодые люди нанесли таксисту тяжелые ножевые ранения. Раненого потерпевшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Таксист успел сообщить, что на него напали неизвестные, однако мужчина скончался в больнице.

Полицейским удалось задержать преступников, когда те собирались продать телефон, украденный у водителя.

В настоящее время с ними работают следователи, возбуждено уголовное дело. Один из подростков дал признательные показания, второй сотрудничать со следствием отказался. При обыске в квартире одного из задержанных изъяли нож, который может являться предполагаемым орудием убийства. Его вместе с изъятым мобильным телефоном гаправили на экспертизу, сообщает ИА AmurMedia.