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Саакашвили собирает деньги, чтобы превратить Украину в «сверхдержаву»

Ранее бывший губернатор сообщал о том, что его соратники в регионах уже ведут работу по созданию политической силы «Рух новых сил»

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал сбор денег на развитие новой партии на Украине. Он призвал перевести средства через специально созданный сайт всех, кто хочет посодействовать «превращению страны в сверхдержаву».

Ранее бывший губернатор сообщал о том, что его соратники в регионах уже ведут работу по созданию политической силы «Рух новых сил» («Движение новых сил»).

«Мы верим, что это возможно. Мы начинаем с себя. Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие «Рух новых сил» и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву. Все, кто хочет присоединиться, проходите по ссылке и поддерживайте нас», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Политик отмечает, что «Рух новых сил» ставит перед собой амбициозную цель — создание на Украине нового политического класса, в котором не будет «главных и назначенных, проплаченных и своих». Саакашвили также добавил, что он и его сторонники собираются отстранить олигархов от принятия решений.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Саакашвили собирает деньги, чтобы превратить Украину в «сверхдержаву»

Ранее бывший губернатор сообщал о том, что его соратники в регионах уже ведут работу по созданию политической силы «Рух новых сил»

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