Мы маленькие, но громкие

В послании Федеральному собранию Президент России уделил много внимания необходимости поддерживать и развивать систему некоммерческих организаций. Боюсь, не все в полной мере понимают важность этой задачи.

После несчастного случая в ранней юности я пользуюсь коляской. Если сталкивалась с проблемами — преодолевала и шла дальше. С 1999 года работала в крупной общественной организации. Занималась общественной работой. Жила как все.

Но когда в 2009 году мы с мужем ждали ребенка, то поняли, что у нас в России никто не занимается такими вопросами, как проблемы родителей с инвалидностью. На самом деле это комплексная тема. Сюда входят и вопросы доступной среды, и доступности здравоохранения, и социальной помощи. И тогда, чтобы преодолеть эти трудности и помочь в преодолении таких же проблем другим, мы решили создать НКО, основными направлениями деятельности которой стала помощь родителям с инвалидностью.

На первый взгляд может показаться, что это узкая тема. На самом же деле она касается большого количества семей. Представьте себе такую ситуацию: семья, в которой двое детей, попала в ДТП. Один из родителей погиб, другой стал инвалидом. Или другая ситуация — женщина, постоянно пользующаяся инвалидной коляской, создает семью и хочет ребенка. Где рожать, как рожать, рожать ли вообще, как ухаживать за своим ребенком?

А ведь на самом деле таких семей очень много и они очень нуждаются в поддержке. Вопросов — масса. Например, у мамы новорожденный ребенок, а сама мама на коляске, как ей пойти с ним зимой в обычную детскую поликлинику? Врачи к таким детям приходить домой не обязаны, потому что эти дети не являются инвалидами. Если ты даже не сможешь с ребенком пойти погулять, что его еще надо водить в школу, детский садик, надо, чтобы была доступная инфраструктура, чтобы эти пандусы чистили зимой, поскольку у нас зимний город, все-таки, по полгода зимы. Как и где можно провести с ребенком досуг, как его водить в спортивные секции, то есть масса, масса вопросов, масса проблем, с которыми сталкиваешься… Поэтому в 2010 году мы создали свою некоммерческую организацию, а сейчас активно развиваемся и растем.

И должна сказать, что нам как некоммерческой организации какие-то вопросы решать намного легче, чем государственной структуре.

У госструктуры более жесткие рамки, долговременное планирование, бюджетное финансирование, всё четко регламентировано и прописано. Мы же по определению обладаем большей гибкостью и решаем проблемы по мере их выявления. Если на какой-то проект нам не хватает финансирования, мы всегда можем обратиться к волонтерам. Мы более гибкие, и это очень важно. Кроме того, нам легче привлекать ресурсы со стороны не только государства, но и бизнеса, и местных сообществ. Более того, если мы — некоммерческие организации, это означает, что мы работаем в интересах определенной группы людей и эта группа людей уже готова оказывать нам поддержку.

За шесть лет существования нашей организации мы многого добились. Но главное наше достижение в том, что мы стараемся менять общественное отношение к проблемам родителей с инвалидностью. Что-то нам удается. По результатам социологических исследований, за время нашей работы мы на 15% снизили количество принуждений к абортам женщин с инвалидностью.

В августе этого года при поддержке общественных организаций и правительства Москвы мы провели круглый стол по вопросам доступности медицинских услуг для женщин с инвалидностью. В ходе обсуждения совместно с депутатом Государственной думы Дмитрием Морозовым решили создать на базе Центра планирования семьи специализированного центра для лиц с ограниченными возможностями. Сейчас мы разрабатываем его концепцию.

Мы очень активно работаем с общественным мнением, вернее, пытаемся его изменить, внедрить новые социальные стандарты. Такие — что женщина с инвалидностью может быть успешной, красивой, счастливой, а инвалидность здесь ни при чем. Поэтому уже в течение многих лет мы проводим конкурсы красоты для таких особенных женщин и девушек — «Мисс Независимость», которые являются заметными событиями в культурной жизни столицы.



За свою деятельность по изменению имиджа инвалидов региональная общественная организация «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша» дважды получала благодарность мэра Москвы Сергея Собянина.

Понятно, что без поддержки со стороны крупных общественных организаций и государственных структур мы бы не смогли добиться таких результатов. Но первый шаг мы сделали сами — создали НКО и начали работать. А потом нас заметили. Мы маленькие, но громкие.

Автор — член Общественной палаты Москвы 2-го созыва, президент общественной организации «Катюша», мама двух маленьких детей