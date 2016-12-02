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В крупном ДТП в Брянске пострадали три человека

Пострадавшие доставлены в больницу

В крупном ДТП в Брянске пострадали три человека. Все они доставлены в первую городскую больницу.

Авария произошла вечером 1 декабря. В Бежицком районе Брянска столкнулись три легковушки. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры одного из автомобилей.

По предварительной версии, водитель Toyota не уступил дорогу Volvo и протаранил ее. Volvo, вылетев на встречную полосу, врезался в ВАЗ-21093.

Как передает интернет-газета «Брянские новости», в результате массового столкновения пострадали водитель и два пассажира отечественной машины. По факту ДТП проводится проверка.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В крупном ДТП в Брянске пострадали три человека

Пострадавшие доставлены в больницу

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