В крупном ДТП в Брянске пострадали три человека. Все они доставлены в первую городскую больницу.

Авария произошла вечером 1 декабря. В Бежицком районе Брянска столкнулись три легковушки. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры одного из автомобилей.

По предварительной версии, водитель Toyota не уступил дорогу Volvo и протаранил ее. Volvo, вылетев на встречную полосу, врезался в ВАЗ-21093.

Как передает интернет-газета «Брянские новости», в результате массового столкновения пострадали водитель и два пассажира отечественной машины. По факту ДТП проводится проверка.

