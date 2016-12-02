Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: подросток из России убил американских приемных родителей

17-летнего Карла Брюэра обвиняют в двойном убийстве

Фото: Crowley Police Department/ci.crowley.tx.us

17-летний подросток Карл, усыновленный в России американской парой Брюэр, расстрелял своих приемных родителей в техасском городе Кроули, США. О трагедии стало известно благодаря анонимному обращению в полицию.

Позвонивший дежурному полицейскому сообщил, что курил марихуану с человеком, который рассказал о расправе над своими родителями, сообщил телеканал FOX 4.

Полицейские, прибывшие в дом Брюэров, известный часто происходившими там конфликтами, обнаружили тела приемных родителей Карла, Тори и Мэри Брюэр. Они были расстреляны, было видно, что кто-то пытался вытереть кровь с пола. Были заметны признаки борьбы, сообщает РЕН ТВ.

Тело 60-летнего Троя Джина Брюэра, работавшего пилотом авиакомпании American Airlines, лежало в спальне. Труп его 64-летней жены Мэри Шелдон Брюэр был спрятан в сумку в соседней комнате.  

На верхнем этаже дома стражи порядка полицейские услышали звук шагов. Переговоры, которые полицейские попытались вести с Карлом, ни к чему не привели. Тогда был вызван спецназ, который обезвредил подростка, применив слезоточивый газ, а затем арестовал его. 

В данный момент Карл Брюэр находится в тюрьме по обвинению в двойном убийстве. За него назначен залог в $200 тыс. Мотивы его поступка устанавливаются. 

Карл был младшим из трех детей, которых Брюэры усыновили в России.

Семья была неблагополучной – за последние несколько лет полиция 16 раз приезжала к ним в дом по поводу конфликтов и краж со взломов. Подростка также исключили из католической школы.

Незадолго до убийства приемная мать подростка заявляла о пропаже двух пистолетов. 

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СМИ: подросток из России убил американских приемных родителей

СМИ: подросток из России убил американских приемных родителей17-летнего Карла Брюэра обвиняют в двойном убийстве

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке