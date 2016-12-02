СМИ: подросток из России убил американских приемных родителей

17-летний подросток Карл, усыновленный в России американской парой Брюэр, расстрелял своих приемных родителей в техасском городе Кроули, США. О трагедии стало известно благодаря анонимному обращению в полицию.



Позвонивший дежурному полицейскому сообщил, что курил марихуану с человеком, который рассказал о расправе над своими родителями, сообщил телеканал FOX 4.

Полицейские, прибывшие в дом Брюэров, известный часто происходившими там конфликтами, обнаружили тела приемных родителей Карла, Тори и Мэри Брюэр. Они были расстреляны, было видно, что кто-то пытался вытереть кровь с пола. Были заметны признаки борьбы, сообщает РЕН ТВ.



Тело 60-летнего Троя Джина Брюэра, работавшего пилотом авиакомпании American Airlines, лежало в спальне. Труп его 64-летней жены Мэри Шелдон Брюэр был спрятан в сумку в соседней комнате.



На верхнем этаже дома стражи порядка полицейские услышали звук шагов. Переговоры, которые полицейские попытались вести с Карлом, ни к чему не привели. Тогда был вызван спецназ, который обезвредил подростка, применив слезоточивый газ, а затем арестовал его.

В данный момент Карл Брюэр находится в тюрьме по обвинению в двойном убийстве. За него назначен залог в $200 тыс. Мотивы его поступка устанавливаются.

Карл был младшим из трех детей, которых Брюэры усыновили в России.



Семья была неблагополучной – за последние несколько лет полиция 16 раз приезжала к ним в дом по поводу конфликтов и краж со взломов. Подростка также исключили из католической школы.

Незадолго до убийства приемная мать подростка заявляла о пропаже двух пистолетов.

