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РФ не получала от Киева новых предупреждений о стрельбах возле Крыма

В настоящее время действует старое уведомление, которое украинская сторона направила в Москву в прошлый четверг

Киев не направлял новых уведомлений о ракетных стрельбах близ Крыма после 1–2 декабря.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на главу Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что в настоящее время действует уведомление об опасных зонах, полученное 24 ноября. При этом сначала в эти зоны были включены российские территориальные воды, однако затем условия изменились и новая зона маневров была сдвинута на 30 км от акватории Крыма. 

Это уведомление, по словам главы ведомства, сохраняется и действует до настоящего момента.

Также глава Росавиации рассказал, что РФ предложила поднять данную тему на совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

«Речь идет о беспрецедентном случае нарушения всех международных прав и договоренностей об обеспечении безопасности полетов», — подчеркнул Нерадько.

Накануне на Украине стартовали двухдневные ракетные стрельбы в рамках военных учений. В свою очередь в Москве Росавиция заявили, что Киев своими безответственными действиями ставит под угрозу полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Крыма. 

Корабли ВМФ РФ вышли в море и заняли позиции к западу от полуострова Крым. Корабельные расчеты ПВО были приведены в полную боевую готовность.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

РФ не получала от Киева новых предупреждений о стрельбах возле Крыма

В настоящее время действует старое уведомление, которое украинская сторона направила в Москву в прошлый четверг

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