Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Террористы атаковали школу на западе Алеппо

О пострадавших не сообщается

Боевики атаковали школу в западной части сирийского Алеппо. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

О раненых не сообщается. В материале уточняется, что школьники не пострадали, так как занятия в день нападения начались позже обычного из-за перебоев с электроэнергией.

«Детям чудом повезло, приди они в назначенный час, многие бы погибли. Боевики не имеют ни чести, ни совести, они целенаправленно стреляют в наших детей», — приводит слова источника «Федеральное агентство новостей».

Школа находится в жилом квартале, который контролируется правительственными войсками Сирии. Здание получило значительные повреждения — полностью уничтожен фасад.

Ответственность за обстрел на себя взяла группировка Noureddine Zanki, которая поддерживается Турцией и западной коалицией и считается частью так называемой умеренной оппозиции.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Террористы атаковали школу на западе Алеппо

О пострадавших не сообщается

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке