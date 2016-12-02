Террористы атаковали школу на западе Алеппо

Боевики атаковали школу в западной части сирийского Алеппо. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

О раненых не сообщается. В материале уточняется, что школьники не пострадали, так как занятия в день нападения начались позже обычного из-за перебоев с электроэнергией.

«Детям чудом повезло, приди они в назначенный час, многие бы погибли. Боевики не имеют ни чести, ни совести, они целенаправленно стреляют в наших детей», — приводит слова источника «Федеральное агентство новостей».

Школа находится в жилом квартале, который контролируется правительственными войсками Сирии. Здание получило значительные повреждения — полностью уничтожен фасад.

Ответственность за обстрел на себя взяла группировка Noureddine Zanki, которая поддерживается Турцией и западной коалицией и считается частью так называемой умеренной оппозиции.