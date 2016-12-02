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Мужчина угнал автомобиль вместе с пассажиркой у метро «Беляево»

Злоумышленника задержали, ему грозит до 2-х лет лишения свободы

Один из гостей столицы решил прокатить свою девушку на автомобиле, которую владелец ненадолго покинул, и угнал его, не заметив спящую на заднем сидении пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел вечером, 1 декабря, рядом со станцией метро «Беляево». 24-летний владелец автомобиля Chevrolet Cruze на несколько минут покинул салон авто, чтобы спросить дорогу у других участников дорожного движения. Когда он обернулся, то не обнаружил своего транспортного средства и своей знакомой, которая также находилась в салоне автомобиля.

Угонщиком оказался 30-летний приезжий, который хотел прокатить на автомобиле свою девушку. Спавшую позади пассажирку Chevrolet Cruze он заметил только в пути, когда та начала просыпаться. Доехав до станции метро «Новые Черемушки», мужчина высадил пассажирку и поехал по своим делам.

Спустя несколько часов похититель заправил, помыл автомобиль и уже было собирался оставить его, но заснул в салоне. Разбудили его уже полицейские. Злоумышленнику грозит до 2-х лет лишения свободы по статье «Кража», сообщает телеканал «360».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Мужчина угнал автомобиль вместе с пассажиркой у метро «Беляево»

Злоумышленника задержали, ему грозит до 2-х лет лишения свободы

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