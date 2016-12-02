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Составлен топ-10 городов, где дешевле всего встретить Новый год

В первой пятерке Петрозаводск, Волгоград, Воронеж, Улан-Удэ и Кемерово

Самые популярные для дешевого отдыха города определил интернет-сервис поиска отелей. В топ-10 вошли, Улан-Удэ, Петрозаводск, Кемерово, Пермь, Брянск, Орел, Киров Волгоград, Воронеж и Омск.

В частности, как сообщает ИА «Карелinform»,  первые три места – у Волгограда, Воронежа и Улан-Удэ. Столица республики Карелия занимает четвертое место.

Как сообщается, в среднем встреча Нового года обойдется туристам в 2,5 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего удастся отпраздновать в Брянске. Ночь там обойдется в 2 тыс. рублей. А дороже всего – в Перми (около 3 тыс. рублей).

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Составлен топ-10 городов, где дешевле всего встретить Новый год

В первой пятерке Петрозаводск, Волгоград, Воронеж, Улан-Удэ и Кемерово

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