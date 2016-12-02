Составлен топ-10 городов, где дешевле всего встретить Новый год

Самые популярные для дешевого отдыха города определил интернет-сервис поиска отелей. В топ-10 вошли, Улан-Удэ, Петрозаводск, Кемерово, Пермь, Брянск, Орел, Киров Волгоград, Воронеж и Омск.



В частности, как сообщает ИА «Карелinform», первые три места – у Волгограда, Воронежа и Улан-Удэ. Столица республики Карелия занимает четвертое место.



Как сообщается, в среднем встреча Нового года обойдется туристам в 2,5 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего удастся отпраздновать в Брянске. Ночь там обойдется в 2 тыс. рублей. А дороже всего – в Перми (около 3 тыс. рублей).