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Александр Коломейцев: «Мы обязаны вернуть «Локомотив» в еврокубки»

Полузащитник «железнодорожников» — о своем дубле в ворота «Томи», черкизовских морозах и о том, как начинал карьеру в «Амкаре» Александр Селихов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Московский «Локомотив» одержал самую крупную за последние 13 лет победу в чемпионате России, разгромив на своем поле «Томь» (6:1). После игры автор двух голов в ворота томичей, полузащитник «железнодорожников» Александр Коломейцев объяснил корреспонденту «Известий» Алексею Фомину, почему ему не страшны ноябрьские морозы в Москве, как повлияло на результат матча удаление футболиста «Томи» Александра Касьяна и ждет ли он от Станислава Черчесова приглашения в сборную России.

 Вы впервые провели настолько результативный матч?

 В премьер-лиге  да. До этого не забивал два гола на таком уровне ни за «Амкар», ни за «Локомотив».

 Удаление у «Томи» стало решающим фактором?

 До него мы чувствовали серьезное сопротивление, но даже тогда были уверены, что выиграем. Может быть, не так крупно, как в итоге получилось, но выиграем. Тем более нас встряхнул гол «Томи» в начале второго тайма, после которого мы сразу же сравняли счет. Знали, что забьем еще. Разве что такого крупного счета в свою пользу не ожидали. При этом сложнее всего психологически мне лично было как раз во время удаления Касьяна. Потому что я понимал: часто команды после удалений еще лучше играют  более организованно, лучше бьются.

 Перенос матча из Томска в Москву дал «Локомотиву» преимущество?

 Возможно, все-таки дома играли. Сидели в Москве, никуда не летали. Это было нам на руку.

 В Москве с начала ноября футболистам приходится играть при десятиградусных морозах. Тяжело восстанавливаться в таких условиях?

 Суставы не болят, но, как видите, две травмы в матче с «Томью» у нас были, пришлось делать вынужденные замены. Сначала Касаева потеряли, потом Михалика. Не знаю, связано ли это с погодой. Но уверен, игры в такие морозы не идут на пользу футболистам. Я уж не говорю про болельщиков. Мы хотя бы можем бегать, согреваться во время матча. А как зрители выдерживают столько времени при такой погоде, мне представить трудно. Конечно, в Перми я тренировался и в более суровых условиях, так что нынешняя зима в Москве для меня еще не самая холодная. Но остальным как быть?

 «Локомотив» вышел из кризиса, в котором был первую половину осени?

 Не знаю, как это назвать,  кризисом или чем-то еще. Сейчас выиграна всего одна игра. Мы до этого разгромили «Анжи» (4:0) и казалось, что сейчас пойдем наверх. А потом совершенно бездарно упустили победы над «Оренбургом» и «Уралом». Ничьи при хорошей игре были нам очень некстати. Все-таки у клуба амбициозные планы  мы хотим вернуться в еврокубки. Обязаны это сделать. Это можно сделать и через Кубок России, выиграть который мы тоже хотим. Но надеяться только на него нельзя  мы должны лезть наверх и в чемпионате, а с такими потерями очков на ровном месте, как минувшей осенью, этого достичь нельзя. Надо нам прекращать это дело...

 Удивлены тому, как высоко ваш ближайший соперник  «Терек»  поднялся в таблице?

 Они почти каждый год что-то подобное показывают. У них бывают неудачные отрезки, но в целом в последние годы они всегда идут достаточно высоко. При этом играют в хороший футбол.

 Вы уже адаптировались к требованиям Юрия Семина?

 Да. У него немного другой стиль работы и тренировочный процесс, чем у Игоря Черевченко, но не настолько, чтобы мы не смогли его быстро принять. Тем более многие в нынешней команде работали с Юрием Павловичем раньше. Вряд ли для них здесь было что-то новое. Осталось только очки начать набирать и перестать упускать их на ровном месте.

 Вы пять лет провели в «Амкаре». Удивлены его нынешнему взлету?

 Нет. Они и до меня поднимались до еврокубков. И со мной был отличный отрезок при Черчесове. Так что это обычная история для Перми.  

 Вы застали в Перми начало карьеры Александра Селихова, который недавно подписал контракт со «Спартаком». Тогда он производил впечатление будущего вратаря топ-клуба?

 Я играл вместе с ним, когда нужно было играть за молодежный состав. Уже по играм дубля было видно, что это перспективный вратарь, который может дорасти до большого клуба.

 С Черчесовым общались в контексте сборной?

 Нет, с момента назначения в сборную мы вообще не разговаривали со Станиславом Саламовичем. Сейчас мной сыграно не так много хороших матчей, чтобы чего-то ожидать. Буду весной так играть, как с «Томью»,  обязательно позовут.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Александр Коломейцев: «Мы обязаны вернуть «Локомотив» в еврокубки»

Александр Коломейцев: «Мы обязаны вернуть «Локомотив» в еврокубки»Полузащитник «железнодорожников» — о своем дубле в ворота «Томи», черкизовских морозах и о том, как начинал карьеру в «Амкаре» Александр Селихов

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