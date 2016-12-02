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Суд арестовал российские счета IKEA с 9,3 млрд рублей

Счета компании «Икеа Мос» арестованы Краснинским судом Смоленской области

Суд Краснинского суда Смоленской области удовлетворил иск бизнесмена Константина Пономарева и арестовал счета российского представительства шведской корпорации IKEA – «Икеа Мос». Истец намерен взыскать 9,3 млрд рублей с компании-ответчика и с Алексея Танько, выступившего поручителем «Икеа Мос» по обязательствам перед Пономаревым.

Предприниматель обвиняет компанию-ответчик в неоплате оказанных услуг, отмечает «РИА Новости». Пономарев предоставил дизельные генераторы для гипермаркетов IKEA в Санкт-Петербурге, но заказчик их не оплатил, утверждается в иске.

Ранее по заявлению корпорации в отношении Пономарева возбуждались уголовные дела, которые прекращались за отсутствием состава преступления. Предприниматель, со своей стороны, в этом году отсудил у «Икеа-Мос» 507 млн рублей неустойки.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Суд арестовал российские счета IKEA с 9,3 млрд рублей

Счета компании «Икеа Мос» арестованы Краснинским судом Смоленской области

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