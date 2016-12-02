Пользователи соцсетей массово жалуются на «Почту России»

Сотрудники «Почты России» в объявлениях сообщили о том, что теперь посылки придется отслеживать самостоятельно, потому что уведомления больше рассылаться не будут. Данное новшество очень возмутило пользователей социальных сетей.



Вот такое объявление висит у меня в подъезде. И это в Москве. Отлично смотрится на фоне огромной премии рук-ля Почты России ( 95 млн). pic.twitter.com/eYDnbGeFSe — Николай Ляскин (@nlyaskin) 1 декабря 2016 г.

Одни высмеяли написанные от руки объявления, другие не обошли стороной скорость работы организации, которая, по их словам, может сравниться только с браузером Internet Explorer.

Почта России" и Internet Explorer. Созданы друг для друга. — Глафира Остальцева (@renateccu) 2 декабря 2016 г.

Официальных сообщений о нововведении «Почта России» не делала. Однако в компании на официальной страничке в Twitter пообещали разобраться в ситуации и провести служебную проверку, сообщают Дни.Ру.

Население давно жалуется на качество работы «Почты России». Главная претензия граждан состоит в том, что посылки и письма идут слишком долго.