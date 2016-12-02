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Пользователи соцсетей массово жалуются на «Почту России»

Люди недовольны тем, что перестали получать уведомления о посылках с трек-номером

Сотрудники «Почты России» в объявлениях сообщили о том, что теперь посылки придется отслеживать самостоятельно, потому что уведомления больше рассылаться не будут. Данное новшество очень возмутило пользователей социальных сетей.

Одни высмеяли написанные от руки объявления, другие не обошли стороной скорость работы организации, которая, по их словам, может сравниться только с браузером Internet Explorer.

Официальных сообщений о нововведении «Почта России» не делала. Однако в компании на официальной страничке в Twitter пообещали разобраться в ситуации и провести служебную проверку, сообщают Дни.Ру.

Население давно жалуется на качество работы «Почты России». Главная претензия граждан состоит в том, что посылки и письма идут слишком долго.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Пользователи соцсетей массово жалуются на «Почту России»

Люди недовольны тем, что перестали получать уведомления о посылках с трек-номером

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