Пользователи соцсетей массово жалуются на «Почту России»

Люди недовольны тем, что перестали получать уведомления о посылках с трек-номером
Сотрудники «Почты России» в объявлениях сообщили о том, что теперь посылки придется отслеживать самостоятельно, потому что уведомления больше рассылаться не будут. Данное новшество очень возмутило пользователей социальных сетей.
Вот такое объявление висит у меня в подъезде. И это в Москве. Отлично смотрится на фоне огромной премии рук-ля Почты России ( 95 млн). pic.twitter.com/eYDnbGeFSe— Николай Ляскин (@nlyaskin) 1 декабря 2016 г.
Одни высмеяли написанные от руки объявления, другие не обошли стороной скорость работы организации, которая, по их словам, может сравниться только с браузером Internet Explorer.
Почта России" и Internet Explorer. Созданы друг для друга.— Глафира Остальцева (@renateccu) 2 декабря 2016 г.
Официальных сообщений о нововведении «Почта России» не делала. Однако в компании на официальной страничке в Twitter пообещали разобраться в ситуации и провести служебную проверку, сообщают Дни.Ру.
@nlyaskin @ruspostofficial добрый день. По данной ситуации будет проведена служебная проверка.— Ruspost_Help (@Ruspost_Help) 1 декабря 2016 г.
Население давно жалуется на качество работы «Почты России». Главная претензия граждан состоит в том, что посылки и письма идут слишком долго.