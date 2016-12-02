Украинская компания пообещала помочь ФСБ в поисках хакеров

Украинская хостинговая компания BlazingFast заявила о готовности предоставить информацию по организатору кибератак на финансовую систему России.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственника фирмы Антон Оноприйчука.



По его словам, спецслужбы РФ с подобными запросами пока в компанию не обращались.

Он также отметил, что компания проверит информацию о том, что ее нидерландские клиенты могут быть причастны к кибератакам.



Ранее ФСБ РФ сообщила о подготовке масштабных кибератак на ряд крупнейших банков страны иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года с целью дестабилизации финансовой системы России.



По данным силовиков, командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.