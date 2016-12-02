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Украинская компания пообещала помочь ФСБ в поисках хакеров

В компании BlazingFast сообщили, что российские спецслужбы пока не обращались

Украинская хостинговая компания BlazingFast заявила о готовности предоставить информацию по организатору кибератак на финансовую систему России.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственника фирмы Антон Оноприйчука.

По его словам, спецслужбы РФ с подобными запросами пока в компанию не обращались.

Он также отметил, что компания проверит информацию о том, что ее нидерландские клиенты могут быть причастны к кибератакам.

Ранее ФСБ РФ сообщила о подготовке масштабных кибератак на ряд крупнейших банков страны иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года с целью дестабилизации финансовой системы России.

По данным силовиков, командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Украинская компания пообещала помочь ФСБ в поисках хакеров

В компании BlazingFast сообщили, что российские спецслужбы пока не обращались

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