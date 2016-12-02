Конституционный суд РФ вступился за индивидуальных предпринимателей

Конституционный суд разъяснил порядок исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Теперь их размер должен рассчитываться исходя из чистой прибыли — валового дохода за вычетом расходов, непосредственно связанных с его извлечением. В противном случае права предпринимателей могут быть нарушены: им придется придется нести чрезмерную финансовую нагрузку.

Конституционный суд РФ без проведения слушаний рассмотрел на соответствие Основному закону нормы, регулирующей исчисление страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (п.1 ч. 8 ст.14 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 227 Налогового кодекса РФ).



Поводом для этого стал запрос Кировского областного суда, который рассматривает дело о взыскании с индивидуального предпринимателя В.В. Тищенко недоимки по страховым взносам. За период 2014 года он перечислил 11 319 рублей страховых взносов, исходя из чистого дохода в 38 тыс рублей и за вычетом расходов. При этом общий доход Тищенко составляет около 16 млн рублей. Управление Пенсионного фонда в Юрьянском районе потребовало от Тищенко доплаты, указав, что размер взносов должен определяться исходя из суммы общего дохода и составлять 138 627 рублей.



Кировский облсуд решил, что такой подход ущемляет права индивидуальных предпринимателей, предусматривает необоснованное финансовое обременение для них, в результате которого граждане могут неправомерно лишиться части законно заработанного.



Облсуд считает, что виной этому — отсутствие самого понятия дохода в нормах, на основании которых взыскиваются страховые взносы. Кроме того, он напомнил, что с 1 января 2014 года для предпринимателей, которые уплачивают налог на доходы физлиц и не производят выплаты и иные вознаграждения, установлено два способа определения размера страховых взносов, в зависимости от уровня доходов: в фиксированном размере (при доходе до 300 тыс. рублей) либо в повышенном (свыше 300 тыс. рублей).



В случае, когда учитывается валовый, а не реальный доход ИП при расчете взноса, человеку может грозить его уплата не в минимальном размере (как при доходе до 300 тыс. рублей), а в повышенном, следует из запроса суда.

Представитель Совета Федерации в КС Алексей Александров поддержал доводы Кировского облсуда о необходимости применении вычетов при определении дохода ИП. При этом он подчеркнул, что действующее регулирование, закрепляющее размер страхового взноса, само по себе не может рассматриваться как ущемляющее права граждан.

КС признал оспоренные нормы конституционными, однако разъяснил, что указание в законе на необходимость учитывать доход (который, к тому же, у ИП может быть непостоянным) при исчислении взносов означает, что он должен определяться как валовый доход за минусом расходов, непосредственно связанных с его извлечением. Иначе не исключена ситуация, когда предпринимателю будет грозить избыточное финансовое обременение.