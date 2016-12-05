Италия стала ближе к отмене санкций после провала референдума

Референдум о конституционной реформе в Италии завершился полным провалом для правящей партии и премьер-министра Маттео Ренци. Население проголосовало против внесения поправок в законодательство, кардинально меняющих политическую систему страны. Около 60% итальянцев сказало «нет» конституционной реформе. Инициатор референдума — премьер-министр Маттео Ренци — объявил об отставке. Лидеры итальянских оппозиционных партий сказали «Известиям», что теперь после ухода премьер-министра Италия отменит санкции и станет ближе к России.



Инициированный итальянским премьером и правящей «Демократической партией» референдум провалился. Население Италии не поддержало изменение конституции страны, сокращение полномочий регионов и централизацию власти. Лидеры оппозиционных партий сказали «Известиям», что теперь регионы Италии потребуют отменить антироссийские санкции, оказывающие деструктивное влияние на экономику страны. Против референдума выступили оппозиционные партии: «Движение пяти звезд», «Лига Севера» и «Вперед, Италия!». Все они поддерживают отмену антироссийских санкций. «Известия» поговорили с представителем каждой из них.



Крупнейшей оппозиционной партией в Италии является «Движение пяти звезд». У нее 106 мест в палате депутатов и 50 — в сенате. Партия выступила против внесения изменений в конституцию и усиления централизации власти. Движение имеет сильные позиции в регионах Италии и призывает к немедленному снятию санкций против России и углублению российско-итальянских отношений. Партия «Вперед, Италия» имеет 67 мест в палате депутатов и 60 — в сенате. А «Лига Севера» — 18 и 15 мест соответственно.



Итальянский депутат от партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Брешиа сказал «Известиям», что после провала референдума Италию ждут большие перемены, а отношения с Россией станут одним из основных направлений внешней политики Рима.



— Мы были уверены, что референдум провалится. Против него выступили большая часть итальянского общества и многие политические партии. Демократия в Италии находится под угрозой. У правящей Демократической партии чересчур много мест в парламенте, и это не голоса избирателей, а результат неконституционного закона о выборах. Правящая верхушка погрязла в коррупции, и эту ситуацию нужно менять, — сказал итальянский политик.



Собеседник отметил важность тесных отношений между Россией и Италией. По словам парламентария, нынешнее руководство страны не уделяет должного внимания двусторонним отношениям, что идет во вред Риму.



— Мы заинтересованы в равных отношениях с Москвой, их нужно улучшать, а антироссийские санкции приносят Италии только вред. Мы давно выступаем за их немедленную отмену, — рассказал итальянский депутат.



Фото: TASS/AP/Gregorio Borgia

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Вместе с тем при всей сложности политической ситуации в Италии и непопулярности премьер-министра оппозиция, по словам Джузеппе Брешиа, не собирается объединяться и даже координировать свои действия.

Примечательно, что референдум в Италии ставят в один ряд с такими событиями, как Brexit, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и Франсуа Фийона в праймериз во Франции и усиление позиций правых в ЕС. Так, британская The Guardian пишет, что итальянский референдум — последний фронт протеста западного общества против элиты.

В свою очередь, депутат итальянского парламента, лидер «Лиги Севера» в Ломбардии Паоло Гримольди сказал «Известиям», что началась новая эра российско-итальянских отношений.

— Референдум стал первым шагом на пути изменения отношений между Россией и Италией. Реальные подвижки уже начались, и они необходимы Риму. Отношения с Москвой очень много значат для нас. С провалом этого референдума возрастает необходимость проведения выборов в Италии. Возникает возможность сформировать новое правительство, которое будет дружелюбно настроено по отношению к России. Будущее руководство Италии станет смелее говорить «нет» новым санкциям против Москвы и наконец-то добьется отмены старых, — сказал итальянский депутат.

Между тем депутат от партии «Вперед, Италия!» Массимилиано Салини сказал «Известиям», что Ренци должен уйти в отставку, а Италия будет проводить новый внешнеполитический курс.

— На референдуме 4 декабря Италия проголосовала против реформы. Изменения, предложенные премьер-министром Ренци, абсолютно неприемлемы. Италия нуждается в переменах, но не в худшую сторону. Конституционная реформа не только сделала бы нашу страну менее эффективной и демократичной, но и разрушила бы наши традиции, породив крайне централизованное государство, — сказал депутат.

