Украинские военные пожаловались на фрегат ВМФ РФ в Черном море

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пожаловался на фрегат «Пытливый» ВМФ РФ, который якобы не подпустил судно с украинскими пограничниками и военными прокурорами к российской буровой установке в Черном море.



Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Facebook украинского генпрокурора.

По его словам, 30 ноября и 1 декабря военные прокуроры вместе с офицерами госпогранслужбы и других государственных структур совершили «сложное следственное мероприятие» — осуществили выход в море к Одесскому газовому месторождению в Черном море.



Он отметил, что мероприятие еще больше осложнилось из-за того, что установка находится под охраной сторожевого фрегата Черноморского флота. Их предупредили, что приближение к установке это нарушение режима, после чего отогнали.



«Как на войне», — пожаловался Матиос.



Напомним, Украина утверждает, что газовые месторождения в российских территориальных водах Черного моря принадлежат ей, угрожая России судебным процессом из-за якобы незаконной добычи газа.

