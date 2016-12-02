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Украинские военные пожаловались на фрегат ВМФ РФ в Черном море

Российский боевой корабль якобы отогнал судно с военными прокурорами и офицерами госпогранслужбы Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пожаловался на фрегат «Пытливый» ВМФ РФ, который якобы не подпустил судно с украинскими пограничниками и военными прокурорами к российской буровой установке в Черном море.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Facebook украинского генпрокурора.

По его словам, 30 ноября и 1 декабря военные прокуроры вместе с офицерами госпогранслужбы и других государственных структур совершили «сложное следственное мероприятие» — осуществили выход в море к Одесскому газовому месторождению в Черном море.

Он отметил, что мероприятие еще больше осложнилось из-за того, что установка находится под охраной сторожевого фрегата Черноморского флота. Их предупредили, что приближение к установке это нарушение режима, после чего отогнали.

«Как на войне», — пожаловался Матиос.

Напомним, Украина утверждает, что газовые месторождения в российских территориальных водах Черного моря принадлежат ей, угрожая России судебным процессом из-за якобы незаконной добычи газа.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Украинские военные пожаловались на фрегат ВМФ РФ в Черном море

Российский боевой корабль якобы отогнал судно с военными прокурорами и офицерами госпогранслужбы Украины

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