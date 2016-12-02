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Россияне поставили рекорд по числу полученных шенгенских виз

В 2015 году разрешение посетить европейские страны получили свыше 3 млн граждан РФ — это самый высокий показатель в мире

На первом месте по числу полученных шенгенских виз оказались граждане России. По информации Европейской службы внешних действий, в прошлом году визы для посещения стран Шенгенской зоны получили более 3 млн россиян, а это самый высокий показатель в мире.

«В 2015 году из России были поданы 3,4 млн запросов на выдачу виз, из них 68% на многоразовые визы. Уровень отказов составил 1,3%», — заявили в ведомстве, передает «Федеральное агентство новостей».

Вторую строчку этого рейтинга занимает Китай — граждане КНР запросили 2,3 млн виз (2,8% отказов). На третьем месте оказалась Украина — 1,1 млн запросов (3,9% отказов).

Меньше всех путешествуют по странам Шенгенской зоны жители Белоруссии — эта страна запросила всего 750 тыс. виз (0,3% отказов).

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Россияне поставили рекорд по числу полученных шенгенских виз

В 2015 году разрешение посетить европейские страны получили свыше 3 млн граждан РФ — это самый высокий показатель в мире

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