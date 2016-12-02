Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин призвал определить грань между эпатажем и творческой акцией

По мнению президента России, принцип свободы творчества незыблем, но должна быть ответственность

Представители творческой среды должны сами определить грань дозволенного в искусстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«В самой творческой среде — я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела — должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией», — сказал глава государства.

Путин отметил, что считает принцип свободы творчества незыблемым, однако нужно думать об ответственности за свои действия.

Глава государства добавил, что власти продолжат поддерживать крупные проекты в области культуры, а также ведущие творческие коллективы и профильные учреждения.

Ранее сообщалось, что на совместном заседании члены советов обсудят поддержку общественных организаций, а также затронут вопросы объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Путин призвал определить грань между эпатажем и творческой акцией

По мнению президента России, принцип свободы творчества незыблем, но должна быть ответственность

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке