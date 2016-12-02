Путин призвал определить грань между эпатажем и творческой акцией

Представители творческой среды должны сами определить грань дозволенного в искусстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«В самой творческой среде — я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела — должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией», — сказал глава государства.

Путин отметил, что считает принцип свободы творчества незыблемым, однако нужно думать об ответственности за свои действия.

Глава государства добавил, что власти продолжат поддерживать крупные проекты в области культуры, а также ведущие творческие коллективы и профильные учреждения.

Ранее сообщалось, что на совместном заседании члены советов обсудят поддержку общественных организаций, а также затронут вопросы объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения.