Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Аркадий Ротенберг стал главой попечительского совета ДОСААФ

Новый глава пообещал сделать всё, что от него зависит, чтобы организация вышла на новый уровень

Предприниматель Аркадий Ротенберг назначен главой созданного попечительского совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

«Я постараюсь делать всё, что от меня зависит. У нас очень уважаемый попечительский совет. Я думаю, что если каждый из членов совета будет хотя бы что-то делать для организации, то она выйдет на новый уровень», — заявил Ротенберг, цитирует «Интерфакс».

Попечительский совет ДОСААФ был создан с целью привлечения внимания общественности и органов законодательной и исполнительной власти к вопросам развития ДОСААФ, а также расширение системы контактов ДОСААФ и гражданского общества, внедрение новых проектов и решение административных вопросов.

В попечительский совет вошли 59 представителей российского гражданского общества, среди ни вице-спикер ГД Ирина Яровая, космонавт Валентина Терешкова, телеведущая Арина Шарапова и другие.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Аркадий Ротенберг стал главой попечительского совета ДОСААФ

Новый глава пообещал сделать всё, что от него зависит, чтобы организация вышла на новый уровень

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

экономист

Руслан Гринберг

Все мнения

Инфографика

Химическое оружие: история, воздействие и пути спасения

Химическое оружие: история, воздействие и пути спасения

Вся инфографика

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке