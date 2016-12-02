Аркадий Ротенберг стал главой попечительского совета ДОСААФ

Предприниматель Аркадий Ротенберг назначен главой созданного попечительского совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

«Я постараюсь делать всё, что от меня зависит. У нас очень уважаемый попечительский совет. Я думаю, что если каждый из членов совета будет хотя бы что-то делать для организации, то она выйдет на новый уровень», — заявил Ротенберг, цитирует «Интерфакс».

Попечительский совет ДОСААФ был создан с целью привлечения внимания общественности и органов законодательной и исполнительной власти к вопросам развития ДОСААФ, а также расширение системы контактов ДОСААФ и гражданского общества, внедрение новых проектов и решение административных вопросов.

В попечительский совет вошли 59 представителей российского гражданского общества, среди ни вице-спикер ГД Ирина Яровая, космонавт Валентина Терешкова, телеведущая Арина Шарапова и другие.