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Первый «Москвич»: советский автомобиль по европейским стандартам

Какие модели «Москвичей» выпускали у нас в стране — в фотоленте «Известий»

Фото: РИА Новости/Александр Чепрунов

В декабре 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей был собран «Москвич-400», который считается первой массовой легковой машиной для индивидуального пользования.

Четырехместный автомобиль развивал скорость в 90 км/ч и по большей части был копией немецкого Opel Kadett K38. Инициатором выпуска авто стал Иосиф Сталин, которому Opel приглянулся еще до войны.

О том, какие еще модели «Москвичей» выпускали у нас в стране, — в фотоленте «Известий».

«Москвич»

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Первый «Москвич»: советский автомобиль по европейским стандартам

Первый «Москвич»: советский автомобиль по европейским стандартамКакие модели «Москвичей» выпускали у нас в стране — в фотоленте «Известий»

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