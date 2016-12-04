Первый «Москвич»: советский автомобиль по европейским стандартам

Какие модели «Москвичей» выпускали у нас в стране — в фотоленте «Известий»
Фото: РИА Новости/Александр Чепрунов
В декабре 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей был собран «Москвич-400», который считается первой массовой легковой машиной для индивидуального пользования.
Четырехместный автомобиль развивал скорость в 90 км/ч и по большей части был копией немецкого Opel Kadett K38. Инициатором выпуска авто стал Иосиф Сталин, которому Opel приглянулся еще до войны.
О том, какие еще модели «Москвичей» выпускали у нас в стране, — в фотоленте «Известий».
«Москвич»