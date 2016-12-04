Первый «Москвич»: советский автомобиль по европейским стандартам

В декабре 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей был собран «Москвич-400», который считается первой массовой легковой машиной для индивидуального пользования.



Четырехместный автомобиль развивал скорость в 90 км/ч и по большей части был копией немецкого Opel Kadett K38. Инициатором выпуска авто стал Иосиф Сталин, которому Opel приглянулся еще до войны.

О том, какие еще модели «Москвичей» выпускали у нас в стране, — в фотоленте «Известий».

«Москвич»

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Автомобили «Москвич» на трассе автопробега по маршруту «Москва-Севастополь-Москва», 1959 год Фото: ТАСС

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Автомобиль «Москвич» в Лондоне, 1967 год Фото: ТАСС/Виктор Будан

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Автомобиль "Москвич - 412" готовят к ралли Лондон-Мехико, 1970 год Фото: ТАСС/Валентин Хухлаев

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Москва. Улица Николаева, 1971 год Фото: ТАСС/Наум Грановский

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1 марта 1975 г. Московский автомобильный завод имени Ленинского Комсомола. Конвейер сборки № 1 автомобилей «Москвич» Фото: Валентин Мастюков

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1 мая 1977 г. Московский автомобильный завод им. Ленинского комсомола "АЗЛК". Пятикратный чемпион СССР по автогонкам, инженер АЗЛК, мастер спорта Юрий Всеволодович Теренецкий на стадионе завода демонстрирует спортивный автомобиль «Москвич Г5М» Фото: ТАСС/Валентин Хухлаев

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1 ноября 1980 г. Посетители музея Московского ордена Трудового Красного Знамени автомобильного завода имени Ленинского комсомола на Волгоградском проспекте, открывшегося в дни празднования 50-летия предприятия, у модели "Меридиан 1700 ТS" Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин

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В музее Автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Экспонат музея - модель автомобиля «Люкс-2140» Фото: РИА Новости

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Новый автомобиль "Москвич-2141" на ВДНХ, 1986 год Фото: РИА Новости/Хватов

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1 мая 1990 г. Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола. Новая модель автозавода «Москвич - 2142» Фото: ТАСС/Александр Шогин

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1 мая 1990 г. Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола. Новая модель автозавода «Москвич - 2142» Фото: ТАСС/Александр Шогин

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23 июля 1993 г. Производственное объединение «Москвич». Перспективные модели новых автомобилей «Москвич»: (слева направо) АЗЛК 2144 «Истра» и 2139 Универсал Фото: ТАСС/Сергей Калачев

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АО «Москвич» выпустило новую модель автомобиля - двухместный «Дуэт», который призван стать городской машиной для небольших семей и студентов. По мнению мэра столицы Юрия Лужкова, лично опробовавшего этот автомобиль во дворе столичной Мэрии, эта самая дешевая, но динамичная и маневренная модель «Москвича» будет пользоваться популярностью у горожан Фото: ТАСС/Сергей Калачев

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Грузовой фургон Москвич-401-422 на выставке классических советских автомобилей в ГУМе Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

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Автомобили «Москвич» на выставке старинных автомобилей и технического антиквариата Фото: ТАСС/Роман Вуколов

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Автомобиль «Москвич» на специализированной выставке ретро-автомобилей в рамках празднования 80-летия ГИБДД МВД России у здания «Крокус Сити Холла» в Москве Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Легковой автомобиль «Москвич» 2140 принимает участие в автопробеге ретро-автомобилей «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2016» на Васильевском спуске Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Посетители выставки старинных автомобилей и технического антиквариата Фото: РИА Новости/Антон Денисов

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