«Наиболее насыщенным получился разговор о свободе творчества»

В Санкт-Петербурге завершилось совместное заседание двух президентских советов — по культуре и искусству и по русскому языку. «Известия» попросили участников события поделиться впечатлениями.

Владимир Толстой, советник президента по вопросам культуры:



— Разговор получился живой, затрагивались самые разные темы. Президент очень живо реагировал на выступления и вступал в дискуссию с деятелями культуры. На мой взгляд, получилась очень интересная встреча. В целом я удовлетворен тем, как прошел совет. По его итогам может быть принят ряд полезных для культуры решений.



Наиболее насыщенным оказался диалог о свободе творчества и ответственности художника, который начал Евгений Миронов. К этой теме в той или иной форме возвращались Александр Сокуров, Валерий Гергиев и Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма»:



— На совещании было сказано много толковых вещей. Владимир Владимирович рассказал о необходимости разработать критерии для творческой среды на примере дзюдо. Очень яркий образ! Думаю, это было бы неплохо, однако непонятно, кто будет вырабатывать эти правила.

Дело в том, что в спорте — гораздо более дисциплинированные люди, чем в искусстве. Я с трудом представляю, что мы самостоятельно смогли бы выработать какие-то критерии. В культуре работает такой народ, которому очень сложно договориться между собой.



Что касается авторов, творчество которых я предложил изучать в рамках школьной программы, моя мысль проста: нужно брать всего шесть писателей, но изучать их творчество досконально. Насколько я понял, сейчас существует некая вариативность в выборе педагогами писателей для прочтения. Большинство учащихся после школы уже книжку не откроет, так пусть у них в голове хоть что-то останется. Я назвал основных классических русских писателей, которых, на мой взгляд, должен знать каждый русский человек независимо от того, чем он занимается.

Алексей Герман, кинорежиссер:

— Очень важно то, с чего всё началось, — речь Евгения Миронова. И его посыл подхватили многие. Он говорил о том, что агрессивные попытки закрывать выставки, театры и другие культурные мероприятия ни к чему хорошему не приводят. И с этим президент был во многом согласен.

Второе, что отмечу, — хорошо, что начала смягчаться риторика тех, кто выступает за очень жесткое регулирование искусства. Это правильно, потому что президент сказал, что возврата к советским временам не будет. Вот это очень важно.

Замечательно, что поднимался вопрос о получении гражданства иностранцами. Также я не совсем согласен с Кареном Шахназаровым по поводу шести книг. Мне кажется, что школьную программу по литературе надо усложнять, а не упрощать.

