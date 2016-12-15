Минтранс ищет ключи от границы

Министерство транспорта ищет деньги на содержание и развитие пунктов пропуска государственной границы в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). Объем финансирования на пункты пропуска в ДВФО составляет лишь 50–60% от необходимого. Ведомство планирует искать источники внебюджетного финансирования для развития и содержания этих пунктов, в том числе используя механизмы государственно-частного партнерства.



В 2017 году содержание пунктов пропуска на границе в ДВФО обойдется министерству в 3,255 млрд рублей, а бюджет сможет предоставить лишь 1,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ведомства за подписью замминистра Алексея Цыденова (документ имеется в распоряжении «Известий»).



Ведомство опасается, что недостаточное финансирование может привести к снижению товарооборота.

В Минтрансе «Известиям» пояснили, что планируют искать источники внебюджетного финансирования для развития и содержания пунктов пропуска на границе. «Текущее состояние пунктов пропуска, а также темпы их модернизации должны соответствовать требованиям экономики и удовлетворять спрос граждан на быстрое и комфортное пересечение границы», — сказали в ведомстве.

В Минтрансе пояснили, что пункт пропуска через госграницу — территория в пределах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, морского, речного порта, аэропорта, военного аэродрома, открытых для международных сообщений, а также иной участок местности, где в соответствии с законодательством осуществляется пропуск через границу лиц, транспортных средств (ТС), грузов, товаров и животных.

Каждый автомобильный пункт пропуска расположен на специально выделенном в непосредственной близости от границы участке. Эти участки являются федеральной собственностью, они переданы в оперативное управление на безвозмездной основе ФГКУ Росгранстрой.

В Минтрансе отметили, что при реконструкции пунктов пропуска хотят использовать механизм государственно-частного партнерства.

— Участие частных инвесторов в мероприятиях по реконструкции и техническому перевооружению пунктов пропуска возможно при использовании механизма государственно-частного партнерства — когда инвесторы вкладывают свои собственные средства в строительство и закупку оборудования. А государство в лице Минтранса осуществляет полный комплекс мероприятий по согласованию документации, принятию необходимых актов, организации работы и проведения соответствующих комиссий, отметили в Минтрансе.

Минтранс предупреждает о возможном низком качестве содержания пунктов пропуска через дальневосточную границу. Это может снизить туристическую и внешнеэкономическую привлекательность, из-за низкой пропускной способности пограничных пунктов товарооборот может снизиться, а вслед за ним может пострадать и социально-экономическое развитие региона, предупреждает министерство.

Комплексное обустройство пунктов пропуска через границу является одним из приоритетных направлений госполитики развития Дальнего Востока, пишет министерство. Однако секвестр федерального бюджета делает невозможной качественную реализацию такой программы.

Протяженность государственной границы в пределах ДВФО составляет 27,8 тыс. км с Китаем, КНДР, США, а также по морю с Японией.

Пункты пропуска на госгранице перешли в ведение Минтранса в феврале 2016 года, после ликвидации Федерального агентства по обустройству госграницы. О том, что Минтранс испытывает проблемы с финансированием строительства пунктов пропуска через госграницу на Дальнем Востоке, летом рассказывал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Минтранс, в свою очередь, подсчитал, что модернизация всех пунктов пропуска обойдется в 250 млрд рублей. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что министерство планирует брать деньги за пересечение границы по аналогии с «Платоном», чтобы финансировать модернизацию таких пунктов. Однако в Минэкономразвития такое предложение Минтранса не поступало, сообщили «Известиям» в Минэке.



В пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС) «Известиям» рассказали, что за девять месяцев 2016 года товарооборот через таможенные органы Дальневосточного управления (ДВТУ) составил 23,7 млн т на сумму $13,9 млрд. Для сравнения: за тот же период 2015 года товарооборот составил 21,1 млн т стоимостью $15,6 млрд.

В настоящее время в зоне деятельности ДВТУ находятся 60 пунктов пропуска, в том числе 28 морских, 10 воздушных, 11 смешанного типа, шесть автомобильных, четыре железнодорожных и один речной. Из них функционируют 44, отметили в ФТС.

По словам управляющего партнера Kirikov Group Даниила Кирикова, нехватка финансов, выделенных из бюджета на содержание пунктов пропуска через границу, неизбежно скажется на скорости пропуска товаров и качестве осуществления процедур.

Кроме того, по словам эксперта, введение дополнительных сборов для перевозчиков, несомненно, вынудит бизнес поднять конечную цену на продукцию, что в условиях сокращающегося потребительского спроса и падения реальных доходов населения может весьма болезненно отразиться на положении коммерсантов. Однако негативное воздействие этой меры можно нивелировать за счет развития на пунктах пропуска сферы обслуживания — заправок, кафе, ремонтных мастерских и так далее, считает Даниил Кириков.

Руководитель департамента автомобильных перевозок из Китая компании TRASKO Максим Игнатов также отметил, что долгое оформление товаров на границе увеличивает издержки грузоперевозчика, что в конечном счете перекладывается на конечного потребителя.



По его словам, если государство хочет увеличить товарооборот с другими странами, не ухудшая положения потребителей, то издержки по содержанию и модернизации пунктов пропуска должен взять на себя бюджет.



Аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман напоминает, что федеральная программа «Государственные границы России» предусматривает 16 проектов обустройства пунктов пропуска с общей суммой инвестиций 11,5 млрд рублей до 2021 года.



По словам аналитика «Алор брокер» Кирилла Яковенко, одной из действенных мер может стать введение специального сбора за пересечение границы по аналогии с системой «Платон». «Такая инициатива уже обсуждалась в Минтрансе, и было подчеркнуто, что в первую очередь такой сбор может коснуться коммерческих представителей и вряд ли скажется на частных лицах и легковых личных автомобилях», — отметил он.



По словам Даниила Кирикова, частные компании могут вложиться в модернизацию инфраструктуры, что позволит повысить скорость прохождения товаров через пропускной пункт.

Заместитель директора аналитического отдела «Альпари» Наталья Мильчакова отметила также, что России был бы полезен международный опыт, так как в Европе и США привлечение частных инвестиций в строительство инфраструктуры государственной границы практикуется достаточно широко.

