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В России создают «вечную» вакцину

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии участвует в амбициозном международном проекте

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Кряжев

Научный коллектив из Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ) примет участие в международном проекте по созданию «вечной» вакцины. Идея состоит в том, чтобы привитое животное в дальнейшем могло «инфицировать» полученной вакциной всё стадо. В случае успеха метод позволит кардинально увеличить эффективность прививок, однако в ближайшие годы появление таких вакцин маловероятно.

Ученые из ВНИИВВиМ планируют разработку «вечных» вакцин для жвачных животных: коров, овец и коз. Живой, но ослабленный, условно безопасный и хорошо изученный вирус,  циркулирующий в пределах только одного вида животных, делают вектором (носителем) вакцин — встраивают в него генетические элементы, стимулирующие синтез белков, ответственных за защиту против тех или иных болезней. Подобные гены известны для целого ряда вирусов. Они компактны, легко поддаются клонированию и встраиваются в векторы.

Директор ВНИИВВиМ Денис Колбасов считает, что разработка полностью изменит структуру всей биотехнологической отрасли.

— Благодаря однократной вакцинации многие вирусы просто исчезнут, существенно снизится спрос на целый ряд вакцин, которые сейчас применяются ежегодно и многократно, — комментирует Денис Колбасов.

В ВНИИВВиМ при создании вакцины для животных в настоящее время используется модифицированный вирус ORF. Его применяют для иммунизации овец против чумы.

Идея создания подобных вакцин родилась в США. Ученые из ВНИИВВиМ с 2014 года сотрудничают с коллегами из ряда американских университетов Иллинойса, Небраски и Коннектикута. Российская сторона в основном занимается проведением опытов на животных, поскольку в российской юрисдикции их организовать гораздо проще, чем, к примеру, в США. Финансирует проект фонд четы Гейтс — Билла и Мелинды. Разработка финансируется в рамках борьбы с бедностью в африканских странах, где сложно соблюсти температурный режим при транспортировке препаратов и от этого стоимость применения вакцины существенно превышает затраты на ее приобретение.

— Представьте, вы делаете прививку в поликлинике, а затем приходите домой, и ваша семья воздушно-капельным путем вакцинируется автоматически, — комментирует разработчик «вечной» вакцины Александр Малоголовкин. — К сожалению, люди на такое не пойдут. Но в сельском хозяйстве подобные эксперименты возможны.

Инженер-исследователь международной научной лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» Университета ИТМО Софья Сафарян считает, что разработка важна, однако вызывает множество вопросов.

 — Зачастую, сталкиваясь с глобальными проблемами, мы стремимся придумать что-то вечное и универсальное, однако не всегда это хорошо и в случае вирусов может оказаться неэффективным, — комментирует Софья Сафарян. — Вирусы очень изменчивы, и вакцины должны подстраиваться под эти изменения в соответствующем темпе. Что будет с «вечной» вакциной с течением времени? Не приведут ли подобные эксперименты к появлению более агрессивных форм возбудителей? Прежде чем говорить об универсальности технологии, ученым нужно тщательно подумать над выбором объекта и изучить все возможные положительные и отрицательные последствия. И только после этого двигаться в сторону реального применения.

Денис Колбасов отметил, что сейчас исследование является поисковым и до практического результата еще далеко.

— Получилась хорошая рекомбинантная безопасная вакцина, которая пока не очень хорошо передается от животного к животному, — поясняет Денис Колбасов. — Оказалось, что вирус, который мы использовали в качестве вектора, передается контактным путем только на определенных этапах инфицирования, а именно в течение первых 10 дней. Когда животное переболело, оно перестает быть источником вакцины. Возможно, придется поменять вирус-носитель или схему применения — приблизить условия содержания лабораторных животных к естественным.

Заведующий кафедрой химии и молекулярной биологии Университета ИТМО Александр Шлейкин считает, что до реального применения «вечных» вакцин еще очень далеко.

— Всё зависит от того, какие ресурсы будут подключены и какие деньги вложены. При оптимальном стечении обстоятельств, думаю, потребуется не менее 10 лет на такую разработку, — считает Александр Шлейкин. — Судя по имеющейся информации, проект создания «вечной» вакцины пока недостаточно проработан и обоснован. С этим у нас традиционно проблемы, так как в российских научных организациях мало менеджеров высокого уровня, способных разрабатывать и вести подобные проекты — это огромная управленческая и техническая работа.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В России создают «вечную» вакцину

В России создают «вечную» вакцинуВсероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии участвует в амбициозном международном проекте

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