День инвалидов: перемены к лучшему

В 1992 году люди с ограниченными возможностями получили свой государственный праздник. Приказ подписала Генеральная ассамблея ООН: организация надеялась, что эта инициатива поможет обратить внимание общественности на проблемы инвалидов, необходимость защиты их благополучия и достоинства. В 2006 году ООН приняла еще один важный правозащитный документ — Конвенцию о правах инвалидов, которая подчеркивает необходимость развития социальных систем для людей с ограниченными возможностями.

Каждый год посвящается тому или иному вопросу — искусству, доступности среды, равенству, заработку, достойной работе. Тема 2016 года — «Достижение 17 целей во имя будущего, которого мы хотим», она обращает внимание на необходимость устойчивого развития на период до 2030 года.

«Известия» рассказывают, что изменилось в жизни инвалидов в этом году и какие перемены ждут их в 2017-м.

2016 год: порядок установления инвалидности

В России проживает свыше 12 млн людей с ограниченными возможностями, и среди них немало детей. В 2016 году изменился порядок установления инвалидности.



Раньше группу определяли в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности. Она подразумевала несколько субъективную оценку, поскольку во внимание брались способности человека к общению, обучению.



Сейчас же группу присваивают в зависимости от того, насколько выражены стойкие расстройства функций организма. И этот метод более объективен, ведь подтвердить всё можно с помощью медицинского обследования.

2016 год: абилитация

В 2016-м было впервые введено понятие «абилитация инвалидов». Реабилитация — это возвращение каких-то способностей, утраченных из-за болезни. А абилитация, напротив, подразумевает первоначальное формирование способности к чему-то, поэтому этот термин по большей части применим к детям раннего возраста, страдающим отклонениями в развитии. В эту программу входит целый перечень пунктов: гражданам будет оказана как медицинская помощь, так и социальная.

2016 год: доступность среды

Изменения коснулись и доступности среды. Как федеральные, так и региональные органы государственной власти обязали продублировать всю необходимую для инвалидов информацию шрифтом Брайля и оснастить световые сигналы светофоров звуковыми.

Кроме того, власть позаботилась о том, чтобы инвалиды могли беспрепятственно пользоваться городскими, пригородными и междугородними электричками и имели полный доступ не только к местам общественного отдыха, но и к предлагаемым на них услугам. В итоге территории оборудовали дополнительными пандусами, табличками с шрифтом Брайля и другими удобствами. В первую очередь это нововведение касалось новых или модернизированных объектов, начинающий работу с 1 января 2016-го.



Владельцев же социальных, транспортных и инженерных инфраструктур обязали по возможности обеспечить инвалидов услугами либо по месту жительства, либо дистанционно. В случае нарушения или уклонения от сотрудничества должностных лиц штрафовали на 2–3 тыс. рублей, а юридических — на 20–30 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Кирилл Зыков









Изменения 2017 года

С 1 января все инвалиды получат разовую выплату в 5 тыс. рублей. Этой инициативой правительство пытается компенсировать пенсионерам инфляцию 2016 года.

Увеличится также размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы. С 1 апреля он составит 13,17 тыс. рублей.

Кроме того, дети-инвалиды имеют право на одноразовую денежную выплату в размере 2397,59 рубля, а их родителям будут выплачивать 5,5 тыс. рублей.

Начиная с 2017-го спецвыплаты инвалидам проиндексируют на 5,8%, а пенсии увеличат на 2,6%.

Правительство также планирует увеличить соцпомощь детям с ограниченными возможностями. В Госдуму был внесен закон о нормативе финансовых затрат в месяц в виде обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания. В 2016-м он составлял 758 рублей, в 2017-м он увеличится до 807,2 рубля.

Льготы

В 2017 году закончится первый этап развития программы «Доступная среда», направленной на повышение уровня жизни людей с ограниченными возможностями. В прошлом году на нее было выделено 48 млрд рублей, а в этом году сумма вырастет на 5 млрд рублей.

Что касается льгот, которые можно заменить ежемесячными денежными выплатами, то инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы должны получать лекарства по рецептам врачей бесплатно. Работающим инвалидам II группы и безработным инвалидам III группы положена скидка в 50%. Предусмотрены также льготы на проезд в междугороднем транспорте и бесплатные путевки на лечебные курорты. Люди с ограниченными возможностями могут поступать в вуз, минуя конкурсную основу, и им дают улучшенные условия на получение квартиры.

Реестр

С января будет действовать федеральный реестр информации об инвалидах. В него будут включены сведения о группе инвалидности, ограничениях жизнедеятельности, нарушенных функциях организма, а также о реабилитационных или абиталиционных мероприятиях. Ознакомиться с информацией, занесенной в реестр, смогут и сами граждане, зайдя в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.