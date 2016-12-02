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Лавров рассказал о сходстве позиций России и Италии по Сирии

Стороны согласились, что военного способа решения конфликта на Ближнем Востоке не существует

Россия и Италия выступают за беспрекословное соблюдение норм гуманитарного права в сирийском Алеппо. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Паоло Джентилони.

«Мы затронули ситуацию вокруг Алеппо. Наша общая позиция заключается в необходимости безусловного соблюдения международного гуманитарного плана и необходимости соблюдений резолюций ООН», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Министр отметил, что, в частности, от сирийской оппозиции требуется порвать с террористами, в первую очередь с группировкой «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в России).

«Мы говорили о сирийском кризисе и согласились в очередной раз, что не существует военного решения конфликта. Необходимо запустить переходный процесс. Россия играет важнейшую роль в этом процессе», — в свою очередь, заявил Джентилони.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лавров рассказал о сходстве позиций России и Италии по Сирии

Стороны согласились, что военного способа решения конфликта на Ближнем Востоке не существует

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