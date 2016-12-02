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В Якутии на переправе Хатассы–Павловск увеличили грузоподъемность

Движение через реку Лену открыли для автотранспорта весом до 10 т

Грузоподъемность на переправе Хатассы–Павловск в Якутии увеличена. Таким образом, движение через реку Лену сможет осуществлять автотранспорт весом до 10 т.

Специалисты ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» призывают владельцев большегрузной техники не выходить на лед до установления соответствующей толщины льда.

В настоящее время на обеих сторонах переправы установлены круглосуточные пункты весового контроля. В ближайшее время переправу будут патрулировать сотрудники ГИБДД, сообщает ИА YakutiaMedia.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

В Якутии на переправе Хатассы–Павловск увеличили грузоподъемность

Движение через реку Лену открыли для автотранспорта весом до 10 т

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