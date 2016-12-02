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Лавров рассказал в Риме о последствиях убийства Каддафи

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова

Глава МИД России Сергей Лавров выступил в Риме на конференции, посвященной проблемам Средиземноморья.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что глава российской дипломатии рассказал аудитории о последствиях убийства лидера Ливии Каддафи. Фото с мероприятия она разместила на своей странице в Facebook.

«С. Лавров выступает на римской конференции, посвященной проблематике региона Средиземноморья. Рассказывает про то, как убийство Каддафи бумерангом вернулось его европейским вдохновителям» — так подписала дипломат опубликованное на своей странице в Facebook фото.

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лавров рассказал в Риме о последствиях убийства Каддафи

Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова

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