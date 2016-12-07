«Трамп имел всё, чтобы разорвать шаблон предвыборной гонки»

Американский историк и политолог Алан Лихтман, знаменитый тем, что с 1984 года он каждый раз верно предсказывает результаты выборов в своей стране, следует собственной методике, описанной в книге «13 ключей к Белому дому». Политолог не ошибся и с результатами президентских выборов-2016. Автор «избирательной теории» предрек победу Дональда Трампа за несколько месяцев до окончания президентской гонки. Вместе с тем он уже заявил, что новоизбранному президенту может угрожать импичмент, подчеркнув однако, что это его личное, интуитивное предположение.



Алан Лихтман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Виктории Коцур рассказал о своем видении дальнейшего развития событий в США.



— В одном из интервью вы заявили, что предсказать победителя президентской гонки в этот раз было несколько сложнее. В чем заключалась проблема?



— Дональд Трамп был беспрецедентным кандидатом, у него имелся достаточный потенциал, чтобы разорвать существующий шаблон предвыборной гонки. Однако я не могу сказать, что именно это является основной причиной его победы.



— Некоторые эксперты считают, что сторонники Трампа использовали вашу теорию, чтобы манипулировать поведением избирателей. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Может быть, такое мнение существует, но доказательств этому нет. Дональд Трамп застраховался от поражения, выдвинув обвинение, что выборы изначально были подстроены против него. Лично я не думаю, что теория, описанная в моей книге, являлась каким-либо видом манипуляции во время предвыборной гонки.



— Вы верно предсказали результаты президентской гонки, а после нее заявили, что существует угроза импичмента...



— Вероятность импичмента — это мое личное предположение, основанное на моем опыте и наблюдениях. Оно не имеет ничего общего с моей книгой.

— Тем не менее такое предположение вы делаете. Может быть, вы заметили какие-то процессы, которые свидетельствуют о возможности импичмента?

— Как я уже говорил, Дональд Трамп — уникальный кандидат. Его шаги сложно предугадать. Если вы имеете в виду протесты, которые прокатились по нашей стране в связи с избранием республиканца, то они не дадут никаких результатов. Это недовольная часть избирателей, которая существует в любой стране. Чтобы произошел импичмент, Дональд Трамп должен совершить какое-то серьезное нарушение.



— В том случае, если, как вы полагаете, произойдет импичмент, исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс. Что вы можете сказать о нем?



— Майк Пенс — наиболее подходящая фигура для республиканцев. В качестве главы государства они предпочли бы именно его, поскольку он является последовательным и предсказуемым членом партии.



— Как вы лично относитесь к Трампу?

— Политическое правило Лихтмана заключается в следующем: «Вы получите то, что видите». Всю свою жизнь Дональд Трамп смело использовал законы США. Этим вполне можно объяснить его приход на пост президента. Мы также должны понимать, что бизнес-интересы республиканца создают плодородную почву для будущего конфликта. Предприятия, которые принадлежат всем членам семьи Трампа, явно не прибавляют доверия его фигуре.

