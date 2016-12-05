«Абрамсы» идут на Мосул по советским переправам

Советские понтоны, закупленные Ираком еще во времена Саддама Хусейна, стали палочкой-выручалочкой для войск, штурмующих Мосул, после того как боевики запрещенной в России ИГИЛ и авиация коалиции разрушили мосты через реку Тигр. Наведенные мосты стали «наковальней», на которой, по замыслу командования, будет расплющена окруженная в Мосуле группировка террористов.

Понтонно-мостовые парки (ПМП) советского и чехословацкого производства, поставлявшиеся в Ирак еще в 1980-е годы прошлого века, снова пошли в бой. Причем именно от них теперь во многом зависит успех операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ.

Накануне с помощью ПМП иракцам удалось перебросить на западный берег реки Тигр тяжелые механизированные части и теперь они смогут нанести удар по Мосулу с тыла или с фланга. До последнего времени иракские войска атаковали оплот ИГИЛ только с востока, а боевики в западной части города чувствовали себя относительно спокойно, поскольку тяжелые части, предназначенные для ударов с других направлений, «топтались» у реки, ожидая переправы.

В конце минувшей недели иракским и американским саперным подразделениям наконец удалось навести переправу и перебросить на западный берег Тигра две механизированные дивизии иракской армии со всеми танками и БМП. По данным из социальных сетей, форсировать реку смогли и части первой американской пехотной дивизии, которые недавно были переброшены в Ирак для поддержки наступления на Мосул.

По мнению военных специалистов, река Тигр малопригодна для форсирования по дну, да и иракские экипажи не обучены таким сложным приемам, как подводное вождение. Поэтому единственным решением было наведение переправы. Тогда и пригодились ПМП, успевшие хорошо зарекомендовать себя еще в годы ирано-иракской войны. Правда, иракцам пришлось обновить подвижной состав — понтонные секции погрузили на американские тягачи HEMTT, большое количество которых было оставлено при выводе войск США в 2011 году.

Теперь американские генералы, фактически командующие операцией, смогут реализовать в Мосуле свой излюбленный тактический прием — «молот и наковальня». Молотом станут части, наступающие с востока, а наковальней — тяжелые дивизии, пересекшие Тигр накануне.

Понтоны пригодятся и в самом Мосуле, где авиация коалиции разбомбила все пять мостов через реку Тигр, чтобы помешать боевикам перебрасывать подкрепления из западной части Мосула в восточную — там сейчас идут основные бои. Именно с помощью понтонов войска смогут переправляться на другой берег, когда сопротивление на востоке будет подавлено.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что советские понтонные парки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Причем понтоны могут годами ждать своего часа, а всё, что им нужно, это достаточно мощные грузовики и несколько катеров-буксиров.

— Главное их достоинство — простота эксплуатации и возможность наведения переправы силами штатного расчета, — говорит военный эксперт. — Американские понтонные парки требуют кранов и другого оборудования, а для использования ПМП достаточно лома и нехитрого набора инструментов.

По словам Мураховского, в зависимости от природных условий и тактической обстановки в районе переправы ПМП может использоваться либо для наведения понтонного моста, либо из его секций можно сделать несколько паромов, которые перебросят технику на другой берег.

— По моему опыту, хорошо обученный расчет наводит переправу через речку средней ширины за 45 минут, — поясняет эксперт. — Иракцы вряд ли успели достаточно натренировать личный состав, но они работают в условиях отсутствия противодействия со стороны противника, так что могут позволить себе не торопиться.