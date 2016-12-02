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Лавров и Керри обсудили Сирию, Ливию и Йемен в Риме

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы о перспективах политического перехода в САР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Государственного департамента США Джон Керри обсудили прекращение огня в Сирии, а также Ливию и Йемен на встрече в Риме. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Элизабет Трюдо.

«Лидеры обсудили усилия по продвижению дискуссий по режиму прекращения боевых действий, доставку гуманитарной помощи и перспективы политического перехода», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Трюдо отметила, что Керри выразил продолжающуюся глубокую обеспокоенность США ситуацией в Сирии.

В материале уточняется, что на встрече также было уделено внимание ситуации в Ливии и Йемене.

Напомним, Лавров и Керри в Риме принимают участие в международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лавров и Керри обсудили Сирию, Ливию и Йемен в Риме

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы о перспективах политического перехода в САР

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