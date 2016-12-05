На покупки в интернете стали тратить меньше

Россияне постепенно снижают свои затраты при покупках в интернет-магазинах. По итогам опроса, который проводился в первом полугодии 2016 года, средняя стоимость всех онлайн-покупок за три месяца составила 7,7 тыс. рублей, хотя в прошлом году эта сумма достигала почти 9 тыс. рублей. Эксперты подчеркивают — на российских интернет-площадках люди делают покупки охотнее, чем на зарубежных.

Средние траты россиян на покупки в онлайн-магазинах заметно уменьшились в первом полугодии 2016 года. Так, проведенный компанией Ipsos Comcon опрос показал, что в среднем траты на приобретение товаров в интернете за три месяца составили почти 7,7 тыс. рублей, тогда как годом ранее — в первом полугодии 2015-го — россияне тратили на онлайн-покупки почти 9 тыс. рублей. В 2014 году этот показатель был еще выше — более 9 тыс. рублей в первом полугодии и порядка 10 тыс. рублей во втором.

Старший исследователь Ipsos Comcon Светлана Волошина говорит, что «в новой экономической реальности люди не готовы отказывать себе в покупках, однако сокращают средний чек».



— Россияне понимают, что их реальное благосостояние сократилось, но они не готовы отказывать себе в покупках и переключаются на более дешевые марки и места продаж, — добавила эксперт.

При этом в последние два года доля интернет-покупателей̆ остается стабильной: каждый пятый россиянин старше 18 лет, проживающий в городе с населением более 100 тыс. человек, делает покупки через интернет хотя бы раз в три месяца. В российских онлайн-магазинах покупают товары 81% активных пользователей.

В ходе исследования выяснилось, что среди зарубежных онлайн-магазинов лидером является интернет-ритейлер AliExpress. В первом полугодии 2016 года подавляющая доля потребителей, покупавших с помощью интернета на иностранных площадках, — 88% приобретали товары именно на AliExpress. Чаще всего в зарубежных магазинах совершают покупки молодые практичные люди с доходом выше среднего и высоким уровнем доверия к интернету — их привлекают низкие цены и широкий ассортимент таких магазинов, заметили в Ipsos Comcon.

Светлана Волошина подчеркнула, что также растут и объемы покупок в социальных сетях, причем в равной степени увеличивается как число продавцов товаров, так и количество покупателей.



— Покупающие в соцсетях люди — это чаще всего девушки, для которых важен бренд и цена, — сказала эксперт, добавив, что «финансовое положение молодых россиянок часто не так высоко для тех брендов, которые они хотят покупать, при этом они верят, что могут купить брендовые вещи дешево, поэтому довольно часто им попадаются подделки».

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков считает, что «снижение масштабов интернет-покупок в денежном выражении связано с тем, что россияне начали не только переориентироваться на более дешевую продукцию или приобретение товаров с меньшей наценкой, но и просто отказываться от приобретения определенных товаров». По его словам, на текущий момент количество домохозяйств, потребляющих в режиме экономии, достигает 85–90%.



— Подобное поведение вполне адекватно динамике макроэкономической ситуации: реальные доходы населения в III квартале 2016 года сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом, — добавил Даниил Кириков.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов подтвердил, что средний чек онлайн-покупок постепенно снижается. Но, например, при покупках в России он больше, чем при покупках россиян на зарубежных площадках. Так, в среднем сумма «домашней» покупки в интернете составляет около 4,4 тыс. рублей, тогда как на приобретение товаров в китайских интернет-магазинах наши сограждане в среднем тратят не больше 1,3 тыс. рублей.



При этом, согласно прогнозам НАДТ, к концу года частота приобретений в отечественных онлайн-магазинах увеличится на 20%.

