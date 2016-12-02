«Чапаев» расскажет историю отечественного кино

В начале февраля заработает образовательный интернет-портал по истории отечественного кино. Презентация масштабной киноэнциклопедии «Чапаев» прошла в рамках Петербургского культурного форума. Проект представили руководитель и идеолог проекта, главред журнала «Сеанс» Любовь Аркус и креативный директор Российского фонда культуры Анна Михалкова.



— Название выбрано неслучайно, — пояснила Любовь Аркус. — Фильм братьев Васильевых «Чапаев» — это великий шедевр, которые соединяет в себе искусство и зрительский успех.



Как многие образовательные проекты подобного рода («Пост-Наука», «Арзамас» и т.д.), новый сайт представит читателям статьи киноведов, образовательные курсы, видеолекции, записи интервью с создателями легендарных фильмов, редкие фотографии, тексты сценариев и т.д.

Структура, дизайн и значительная часть контента уже готовы — возможности интернет-портала продемонстрировала трехминутная видеопрезентация, озвученная актером Данилой Козловским.

Сайт задуман таким образом, чтобы им мог пользоваться человек с любым интеллектуальным багажом — от кинокритика до начинающего зрителя. Знакомиться с историей кино можно начинать с тематических курсов, персоналий или по хронологическому принципу — «Чапаев» охватит всю историю отечественного кино вплоть до современности.

В основу «Чапаева» легла семитомная энциклопедия «Новейшая история отечественного кино», изданная журналом «Сеанс» в начале 2000-х. Проект реализован при поддержке Министерства культуры, Фонда кино и Российского фонда культуры.

