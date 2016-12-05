Маскировочная паста спрячет бойцов от тепловизоров

Российские спецназовцы получили первые комплекты уникальной маскировочной пасты, которая делает их практически невидимыми для тепловизионных прицелов и камер. Кроме того, разработанная отечественными специалистами мазь «Туман-Р» обладает лечебным действием — она обеззараживает раны и способствует заживлению. Эксперты отмечают, что зарубежные аналоги значительно уступают «Туману», поскольку токсичны и сильно раздражают кожу бойцов.

Продукт разработан научно-производственным объединением специальных материалов (НПО СМ). Разработчик утверждает, что при нанесении на кожу «Туман-Р» поглощает до 95% инфракрасного излучения, производимого человеческим телом, сохраняя свои свойства до двух недель в нанесенном виде. При необходимости мазь может быть легко удалена с помощью куска влажной ткани.

— В настоящее время все работы по изделию завершены, оно прошло ряд испытаний, в том числе и медицинские, которые полностью подтвердили все заданные характеристики, — мазь не вызывает аллергии и не сушит кожу, а наоборот — заживляет ссадины и способствует рассасыванию гематом, — рассказал «Известиям» официальный представитель НПО СМ Юрий Кленов. — По итогам проверки в болотистой местности «Туман-Р» получил ряд доработок — он стал отпугивать кровососущих насекомых. В настоящее время паста уже начала поставляться ряду спецподразделений, интерес к изделию проявляют сразу несколько силовых структур.

По словам официального представителям НПО СМ, первые несколько наборов «Туман-Р» в ноябре получили победители состязаний снайперов на Кубок командующего войсками Западного военного округа, которые высоко оценили маскирующие свойства пасты.

«Туман-Р» — это комплект, состоящий из трех тюбиков маскирующей пасты разных цветов — черного, коричневого и зеленого. Мазь из всех трех тюбиков наносится тонким слоем на открытые части тела и лицо бойца для того, чтобы создать маскировочную композицию, позволяющую слиться с окружением на том ином участке местности. Каждый такой тюбик —не больше обычной губной помады, что делает весь набор достаточно компактным, при этом одного комплекта хватает для нанесения боевой раскраски сразу нескольким бойцам.

— После создания компактных тепловизионных прицелов вопрос скрытности, особенно для снайперов в засаде, встал еще более остро. Даже в маскировочном костюме спецназовец продолжает оставаться видимым в инфракрасном диапазоне, так как его тело производит естественное тепловое излучение, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Создать решение, которое могло бы сделать снайперов невидимыми для приборов ночного видения, — задача достаточно сложная, так как просто спрятать бойца недостаточно — необходимо сохранить его прежнюю боеспособность.



По словам эксперта, пока что единственные, кто преуспел в создании подобной маскировки, это американцы, однако и их разработка имеет ряд недостатков.

— Еще в конце 1980-х они создали специальную пасту, эффективно поглощающую инфракрасное излучение, однако такое средство имело серьезный недостаток — оно было достаточно токсичным и сильно раздражало кожу, что вынуждало бойцов смывать ее уже через несколько часов, — рассказывает Желтоножко. — Факт создания аналогичной маскирующей пасты с лечебным эффектом вместо отравляющего высоко характеризует российского производителя. Подобное средство могло бы дать колоссальные преимущества в современных снайперских дуэлях, оставив вражеским стрелкам возможность целиться лишь «по старинке» — используя оптические прицелы.