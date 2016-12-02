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Лавров увидел в создании «армии Алеппо» попытку спасти боевиков

Глава российского МИДа назвал создание «армии» попыткой ребрендинга «Джебхат ан-Нусры»

Создание единой армии Алеппо — это очередная попытка провести ребрендинг «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, не исключено, что под новым названием группировка попытается выйти «из-под заслуженного возмездия», передает «Федеральное агентство новостей».

По сведениям министра, в «армию» вошли «все группировки, находящиеся в восточной части» Алеппо.

Лавров подчеркнул, что все группировки вооруженной оппозиции в восточном Алеппо подчиняются «Джебхат ан-Нусре».

«Нусры» там примерно полторы тысячи человек и еще несколько тысяч других группировок, пять или шесть, которые подчиняются «Нусре», — сказал Лавров.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Лавров увидел в создании «армии Алеппо» попытку спасти боевиков

Глава российского МИДа назвал создание «армии» попыткой ребрендинга «Джебхат ан-Нусры»

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