Лавров увидел в создании «армии Алеппо» попытку спасти боевиков

Глава российского МИДа назвал создание «армии» попыткой ребрендинга «Джебхат ан-Нусры»
Создание единой армии Алеппо — это очередная попытка провести ребрендинг «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, не исключено, что под новым названием группировка попытается выйти «из-под заслуженного возмездия», передает «Федеральное агентство новостей».
По сведениям министра, в «армию» вошли «все группировки, находящиеся в восточной части» Алеппо.
Лавров подчеркнул, что все группировки вооруженной оппозиции в восточном Алеппо подчиняются «Джебхат ан-Нусре».
«Нусры» там примерно полторы тысячи человек и еще несколько тысяч других группировок, пять или шесть, которые подчиняются «Нусре», — сказал Лавров.